200年來華人最高榮譽　高行健獲法國榮譽軍團司令勳章

▲法國總統馬克宏親頒法國榮譽軍團司令勳章（Commandeur）給高行健。（圖／台師大提供）

記者楊惠琪／台北報導

國立台灣師範大學講座教授、諾貝爾文學獎得主高行健，日前榮獲法國總統馬克宏親頒法國榮譽軍團司令勳章（Commandeur），成為法國授勳傳統200多年來，榮獲最高榮譽的華人文學藝術家。

台師大指出，高行健在2002年曾因為諾貝爾文學獎桂冠得主而獲頒法國榮譽軍團騎士勳章，時隔20年，法國政府再次授予勳章，原本在去年4月6日頒布授予高教授法國榮譽軍團三等勳章「司令勳章」的公告，卻因為疫情阻礙，延到今年1月27日才為高行健授勳。

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法國榮譽軍團勳章始於1802年，由拿破崙所建立的榮銜制度，每年由法國政府提名表彰法國各領域中最具傑出貢獻者，是法國政府頒發的最高榮譽，也是世界上最著名的勳章之一，分五個位階，如文學家金庸、電影導演李安等都曾獲第五等騎士勳章（Chevalier）。

台師大校長吳正己表示，2012年起，高行健擔任台師大表演藝術研究所講座教授，連續多年蒞校授課，並於2017年受頒名譽文學博士學位，高行健與師大淵源深厚，更屢屢贈與師大親筆手稿及畫作，他曾在臺師大百年校慶的致詞中更表示，「臺灣現今已成了我的故鄉，師大也是我的大學。」

台師大高行健資料中心總監林淑真轉達，法國政府當局給予高行健創作生涯極高肯定，讓高行健格外感動。