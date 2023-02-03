U.S. News全球大學排名　台師大在「教育與教育研究學科」奪第9名

▲台師大教育學院院長田秀蘭說明US.News全球大學排名。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

《美國新聞與全球報導》（U.S. News & World Report）日前公布全球最佳大學排行榜，國立台灣師範大學在教育與教育研究學科（Education and Educational Research）名列全球第9名，與哈佛、史丹佛大學同時躋身於教育領域世界前十強，不但是台灣第一，也是全亞洲第2名，僅次於香港大學。

台師大教育學院院長田秀蘭指出，U.S. News全球大學排行榜，依據學校研究表現、發表論文數、引用次數等多項評比指標，對全球大學學術研究表現及學術聲譽進行排序，台師大於去年新增的教育及教育研究學科排名中，名列第9，其中引文影響力指標（normalized citation impact）為全球第6，被引用率前10%的論文比例名列世界第8，總被引用次數位居全球第11。

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田秀蘭說，U.S. News全球大學排名極具公正性，比較難有人為操作，也比較不商業化，美國學校多數都參考U.S. News排名，這次在教育領域擠進全球前十大，對師大教育學院來說是很重要的里程碑。

田秀蘭表示，台師大在教育研究的研發及人才培育方面，目前發行的教育相關期刊中，其中5本為TSSCI期刊，11本收錄於Scopus資料庫，學術聲望備受國內外學界肯定，教研人員的研究能量豐沛，論文發表質量兼具，學術期刊發表教育領域全國第一，未來也會加強國際師資與國際交流領域。

台師大表示，除了這次在U.S. News全球大學排行榜第9名外，在國際高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）公布的2022全球大學學科排名中，名列教育學科第26名，此為QS自公布該學科排名後，9度名列全球50名內，近4年名次也逐年穩定上升，其中學術聲望、高論文引用率、雇主聲譽明顯進步。