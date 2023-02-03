北捷最該新增哪一站？　網點名「綠線這路線」：會更方便

▲北捷路線多，對於通勤族相當方便。（示意圖／記者湯興漢攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

台北捷運雖然堪稱四通八達，但仍有一些讓民眾覺得不便的地方。一名網友就好奇，「如果現在北捷還能新增一站，大家覺得要設在哪裡？」文章引發熱議，不少人紛紛指出自己覺得不便的地方，像是有人表示板橋到府中之間再加一站，還有江子翠跟龍山寺中間也需要。

原PO在PTT上以「台北捷運若可以既有線新增一站，要增誰」為題發文，表示過去大家談到北捷最該廢掉哪站，絕對都是說小碧潭站，那現在反過來問，「如果台北捷運現有路線上可以新增一站，要增加在哪裡呢？」原PO舉例，像是之前有想在松山線的中山和北門站間，增加一站圓環站，可惜最後失敗了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出立刻掀起熱議，網友紛紛提議「林森北跟南京東需要一站，林森公園站」、「新莊到輔大中間」、「板橋、府中之間再加一站」、「頂溪到永安市場中間」、「江子翠跟龍山寺中間缺一站」、「江子翠、龍山寺，沒有之一」、「石牌跟明德中間再多一站，擠到不行」、「微風新光站啊，101和市政府間+1」。

其中多數人都點名綠線松山站，「松山站拉到港墘站」、「松山可以往北延伸接內湖，減少文湖線擠爆的現象」、「松山就南港北邊那裡吧」、「未來規劃圖裡面有內湖延伸到松山啊，只是不知道幾百年後會蓋」、「松山那邊，一個到內湖，一個到象山」、「松山到象山吧，沒接起來很奇怪」。