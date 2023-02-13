成大EMBA聘請王正坤醫師授課連鎖品牌課程　課程搶手今年度繼續開課

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，開設連鎖品牌管理課程大受觀迎，成大EMBA二度聘請開課，將連一星期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學管理學院EMBA企管碩士班的學生，多為企業界高階主管，成大EMBA二度聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，開設連鎖品牌管理課程，於12日於成大開課，授課一整天，將連續一個學期。

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王正坤醫師指出，去年是第一次開課，就成功幫助學生發展連鎖企業，有學生馬上受益，開設2家連鎖寵物美容旅館與多品牌啤酒代理業務，或開設多家分公司，因為這門課程叫好叫座，本年度又再次開設，嘉惠更多學生學習經營連鎖企業的方法，獲得學生們熱烈反應與高度肯定。

成功大學管理學院黃宇翔院長表示，這門3學分的課程主要傳授經營企業的實務經驗，一般是每2年開課1次，但是因為去年有很多學生搶不到修課名額，因此今年再度開課1次，滿足學生的需求。本課程特色，是以有系統的方式探究連鎖管理的理論、實務及應用，以生動活潑的個案輔以重要觀念的解析，有助於提升連鎖管理技能。台灣已有數千家的連鎖總部，橫跨數百種業態，總店舖數超過10萬家，連鎖發展在台灣的重要性與日俱增。除了介紹商業的經營連鎖之外，也會增加介紹連鎖醫療院所案例，讓學生了解醫院診所的連鎖經營管理發展趨勢。

王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA碩士班老師與藝群醫學美容集團董事長，藝群醫美集團旗下有11家診所與1家Dr.藝群保養品公司。王正坤醫師經營企業的實務經驗豐富，在成功大學課堂以幽默風趣的方式傳授管理學的知識，從早上9時上課到下午4時，因為太有趣了，學生直呼不會打瞌睡，深怕瞬間沒有聽到重點。

授課老師王正坤醫師表示，成功大學管理學院EMBA學生多為大企業的高階主管，藉由老師教學，學生分享自身經驗，彼此都可以激盪出很棒的經營火花。例如課堂中有學生是來自艾司摩爾（ASML）的主管，艾司摩爾的EUV極紫外光曝光機是台積電半導體製程的重要關鍵，沒有EUV曝光機，就無法發展高階製程。總部位於荷蘭的艾司摩爾到台南開設分公司就是要協助台積電裝設每一台EUV曝光機，這也是供應鏈管理當中，就近供貨的概念。也有學生是連鎖手搖飲料的主管，負責發展海外市場的行銷、拓點與業務。也有醫師來修習課程，期待在醫院診所的經營管理方面，能夠更得心應手。學生具有不同職業的多樣性，經由老師的引導，可以讓每位學生分享不同產業的不同特質，讓全體學生充分了解各種不同產業的母公司、分公司、倉儲、店鋪等連鎖企業的經營方法與知識。