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內政部喊「房貸補貼」有法源　王婉諭傻眼：打算無視立法院嗎？

▲▼買房,租房,居住正義,房地產,租賃,買賣,房屋,店面,戶外廣告,大型看板（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院16日將拍板「房貸補貼」，減輕房貸族壓力。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

為減輕房貸族壓力，內政部規劃推出房貸補貼方案，行政院則預計16日將拍板，但其法院依據卻引來質疑。內政部對此回應，稱補貼是依據疫後特別條例辦理，但時代力量立委王婉諭痛批，她非常傻眼，因為這個共享條例年前才在立法院協商，且尚未進入委員會實質審查程序，內政部現在是打算無視立法院的審議程序嗎？

央行連續4次升息，造成房貸族不小的負擔。行政院在今年1月12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案中，針對全民共享經濟成果的3800億元，其中內政部提出房貸補貼方案，預計匡列1、200億元。

根據初步的規劃，補貼對象為名下僅持有1戶自用性質購置住宅貸款者，僅限基準日前的既有貸款戶，不包含新貸戶。同時，設有排富條款，限年所得合計在一定金額以內，不補貼較高所得家戶，將政府資源妥善運用。

不過，王婉諭表示，所謂共享條例年前才在立法院協商，且尚未進入委員會實質審查程序，草案內容的審查都還沒有一撇，特別預算也還沒送進立法院，內政部竟然就逕自宣布會把房貸補貼放進共享條例中，講得好像下個月房貸補貼就會直接入帳，「我真的很想問，內政部現在是打算無視立法院的審議程序嗎？」

王婉諭批評，才說過執政黨不要再把沒有法源依據的「補助」強行用特別條例、特別預算的方式通過，大撒幣用政策買票，沒想到內政部立刻做出了最壞的示範。這樣超前部署、超前濫權，難道就是新內閣面對立法院的跋扈態度嗎？

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