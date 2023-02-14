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快訊／國軍會擊落「間諜氣球」！　國防部：但這跟「第一擊」不同

▲國防部。（資料照／記者呂佳賢攝）

▲國防部。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國際關注中國「間諜氣球」，英國《金融時報》報導，台灣頻繁發現中國軍用氣球入侵領空且平均每月一次，引發討論。國防部今（14日）表示，不評論《金融時報》的報導，但國軍不會出現沒有掌握氣球的狀況；若經鑑定，屬於間諜氣球或確定威脅國安，處置手段包含當它進入或接近領海範圍時，會加以擊落，但這與國軍處置無人機所界定的「第一擊」有差別。

《金融時報》報導，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域，次數遠比以往所知還多，令人更擔心北京當局可能正準備攻打台灣。國防部14日舉行記者會，媒體詢問，國軍不公布氣球是找不到，還是橡膠材質，雷達無法偵獲？國防部情次室助理次長黃文啓少將說，針對台海周邊海空域，國軍會利用所有監偵手段，包括跨部會偵蒐手段來掌握情資，但這些相關情資都是國家機密，情蒐手段、作法、不便對外公布。

黃文啓透露，台海周邊海域發現的氣球，絕大部分屬於氣象探測用的氣球，體積小、體重比較輕，飛行到一定高度會自行爆裂，雖然屬於橡膠材質，在雷達回波上顯示相對弱，但非完全偵測不到，加上這類氣球會裝戴偵測載體，在雷達上就會有相對明顯的顯示。

黃文啓強調，這類氣球只要是飛過台海周邊區域的，國軍都會盡力偵蒐，不會像《金融時報》所出現的，沒有掌握氣球的狀況；國防部對於《金融時報》報導指有觀測到數十枚軍用氣球，不予以評論，但只要出現在台海周邊海空域，國軍都會掌握。

針對國軍偵測到氣球的處置作為，黃文啓指出，國軍偵到氣球後，會先鑑定屬於何種類型， 如果是間諜氣球，國防部會採必要手段處置，不過國軍會先考量保護情報的立場，其次會考量敵人的意圖，以及是否要激起民眾恐慌，經適當評估後，再基於民眾知的權利，於適當時間告知大眾。

媒體追問，有關處置作為是否有包含擊落？還是曾經做過了？黃文啓說，目前為止，還沒發現須用致命性武力去摧毀的目標，但如果確認這類目標屬高度威脅，處置手段包含在進入或接近領海範圍時加以擊落。

至於擊落氣球是否算第一擊？黃文啓表示，氣球跟國軍處置無人機所界定的第一擊有差別，氣球大部分作用是偵查，相對不是屬於具武力威脅性的項目，而是情報試探性，不應跟對我方產生武力性行為混唯一談，這是另一種處置方式。

另外對於金融時報提及氣球飛行高度2萬英呎，黃文啓說，報導講的是高度，並非範圍，所以是不是進入領空，這有疑義。黃文啓表示，過去偵測到的氣球，因為西向盛行風關係，會在台灣外海，而非上空。

黃文啓也說，台灣附近出現自由飄行的氣球，是飄行在對流層，由於難確定目標，很難從事情報工作，但美國前幾天在南海附近的氣球，其實裝戴相當精密的設備，包含太陽能板及一些偵蒐設備，而在台灣附近，國軍尚未看到中共使用如此精密的偵蒐氣球。

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