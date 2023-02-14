年後換工作！6大離職原因引熱議　薪水不是排第一

▲不少上班族選擇在年後換工作。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

春節假期結束，年後轉職潮來臨，而離職原因眾多，有的與主管理念不合、也有的不滿現有公司制度，或是想追求心中的夢想，因此選擇離開。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「離職原因」相關話題的網路聲量，整理出網友熱議的6大離職原因。

觀察網路上對於「離職原因」的相關話題討論，可以發現「人生規劃改變」是網友最常提及的離職原因，包含追求夢想、進修考研、懷孕生子等，就有網友分享伴侶為追求醫師夢而想辭去科技業工作；也有身處公職的人認為工作發展性不高，發文表示在思考要不要考研精進專業，藉此提高薪資水平，還有的提到「因孕期強烈不適」，不得已只好離職，吸引過來人回覆「媽媽懷孕還得上班真的很辛苦」。

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▲在網友熱議的離職理由中，「薪水」不是排第一。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

「薪水不如預期」與「公司制度不完善」也是網友公認的主要離職原因之一，常見抱怨如「常加班沒加錢又沒補休」、「調薪很慢，獎金得看公司狀況」，於是產生離職想法；有上班族就提到因年終獎金不如預期而對公司感到灰心，感嘆「業績沒變差但年終變少」、「每天做得要死要活，結果薪水超級低還沒年終」，顯示「薪水」與「公司制度」在大多人心中仍是重要的工作考量。

因「人際關係」而離職的也獲得不少熱議，職場中許多眉眉角角都與人際相關，日前有網友分享自己「與同事頻率對不上」，因無法融入而受挫；也有網友提出「同事年紀偏大」，很常需要幫忙電腦作業，導致自己工作量增加，或是提到辦公室的文化與氣氛影響工作效率與上班心情，不少人因為「同事偏冷漠和難搞」、「除了工作外都不太聊天」等原因而對職場氛圍感到心累。

另外，「健康因素」也引起共鳴，有人提到因為工作導致「身心狀況都被影響到睡不好也吃不好」、「每天上班都很焦慮」，發文勸告身心靈健康比什麼都重要，分享自己對工作自我要求高而感到痛苦，還出現嚴重掉髮等症狀。

