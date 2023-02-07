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年後轉職潮　台南就業中心辦3場徵才提供900工作機會

▲台南就業中心辦3場徵才，提供900工作機會，幫助求職人面試快速通關，早日迎「薪」開創職場新天地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南就業中心辦3場徵才，提供900工作機會，幫助求職人面試快速通關，早日迎「薪」開創職場新天地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應年後轉職潮並協助更多求職朋友快速找到工作，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，年節後辦3場次現場媒合，幫助求職人面試快速通關，早日迎「薪」開創職場新天地。

3場次分別在2月9日、20日、21日下午2時至4時舉辦「迎薪納福，旺兔順福」現場徵才活動，邀集服務業、量販業、百貨零售業、製造業、居家清潔業及運輸業等逾35家知名企業，提供近900個工作機會，其中手機門市專員薪資最高上看45K、次為現場包裝員39K，想轉換跑道或正在求職的朋友，快到現場來面試為自己爭取最佳職場發揮所長。

2月首場，9日下午2時至4時在北區文元文成元美里活動中心(台南市北區和緯路三段370號)徵才，參與徵才的優質廠商包含微笑單車【YouBike】、小北百貨、汎雲【Q哥手機通訊】、三商家購 (美廉社)、大潤發流通事業(台南分公司)、美商德盟全球凱展(股)台灣分公司、媽咪樂健康科技、輕鬆購善化(輕鬆購五金百貨) 、欣南天然氣股份公司、好思佳粧業、聯府塑膠、黑橋牌……等15家企業。提供儲備幹部、設備技術士、研發文管人員、導覽企劃人員、品管人員、倉管人員、包裝員、作業員、調配技術員、電動車微調專員、(正職/計時)門市人員、麵包技術人員、展售專員、居家家事服務員等350個工作機會。

▲台南就業中心辦3場徵才，提供900工作機會，幫助求職人面試快速通關，早日迎「薪」開創職場新天地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2月20日下午2時至4時在經濟部工業局安平工業區服務中心(台南市南區中華西路一段67號)現場媒合。預計邀集府城客運、興南客運、堤維西交通工業、福安工業、統一超商、台灣珍有福餐飲、黑橋牌企業、景春盈企業、激力股份有限公司……等10家以上優質企業提供逾300個工作機會。2月21日下午2時至4時在歸仁仁壽宮(台南市歸仁區文化街二段16號)徵才，預計邀集廈興國際、克元材料、萬國通路、奇美食品、瑞章精密工業、佑昇精密、統全工程、大亞電線電纜、大河工程……等10家以上優質企業，提供逾200個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，之前因疫情影響，多數求職人選擇投履歷找工作，但難免遇到石沉大海的窘況，建議求職人不妨拿著履歷表主動參與現場應徵，履歷表可被更多企業看見，除了獲得面試機會，更較易獲得錄取機會，即早就業。歡迎在地求職朋友踴躍面試。當天入場民眾務必戴好口罩。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

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