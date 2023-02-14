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情人節必看！愛人互動10大困擾　高雄大學：「性趣」躍居第二名

▲▼情人節困擾 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄大學社會網路中心委託調查10大令人困擾的情人互動，你有哪幾項？（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

今天是情人節，有人成雙成對放閃，也有人單身狗獨憔悴。高雄大學社會網絡中心委託調查，根據網路、社群平台上感情討論議題進行分析，排列出前10大令人困擾的情人互動情形，「喜歡拿感情出來公審」高居第一名，「性趣不合」則是第二名。學者認為，年輕人對於性事比較勇於提出討論，讓性趣不合躍上第二名，反映了直言敢說的新生代特性，但是動不動就把雙方的感情拿出來公審，則是不成熟的做法，反映沒有獨自處理愛情問題的能力。

隨著疫情越趨緩和，今年的情人節令人期待，但因爲是在上班日，不少人都事先安排慶祝，也讓許多餐廳及旅遊景點受到青睞。

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▲▼情人節困擾 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢（右）和資訊管理學系系主任楊書成（左）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄大學社會網絡中心委託iNiN（和捷關鍵資訊）調查，針對近去年8月1日到今年1月31日這半年內，於各大社群平台、新聞平台、討論平台上情感議題的相關討論，進行彙整分析，列出前10大令人困擾的情人互動情形，分別是：喜歡拿感情出來公審、性趣不合、疫情後的互動尷尬、對未來沒有規劃或缺乏經濟能力、和對方的閨蜜或兄弟太過親密、吵架時太過冷淡、強勢干涉對方行為、不願意和對方的朋友相處、對自己的家人指指點點、滿滿的儀式感讓人心累。

高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢指出，許多年輕人對於性事比較勇於提出討論，也讓性趣不合躍上第二名，也反映了直言敢說的新生代特性，但是動不動就把雙方的感情拿出來公審，是非常不成熟的做法，也反映了沒有獨自處理愛情問題的能力。

此外，由於面對各種生活、經濟壓力，個性、價值觀、對未來的看法，也是網友在乎的部分。特別是在儀式感方面，兩個人在熱戀期過後，需要針對各種節日的慶祝方式有更多的共識，否則很容易因此吵架。

高雄大學資訊管理學系系主任、台灣社會網絡學會理事長楊書成認為，感情不只是兩個人的互動，與既有親友圈的磨合，通常是痛苦的來源。以前陣子受到廣泛討論的流水席事件為例，雙方親友在價值觀上有巨大差異，需要有更多耐心才能有更好的結果。

值得注意的是，疫情解封後的生活模式，也容易造成情侶間的摩擦，一個人想出去，另一個人卻害怕，抑或是在疫情期間透過網路認識的彼此，如何在恢復正常生活後互動，需要彼此更多的理解與包容。

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