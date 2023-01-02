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蕭壠迎新年藝陣館什家將　互動探索館換新風貌

▲蕭壠文化園區台南藝陣館配合節慶氣氛，向西港慶安宮吉善堂借展，為展場內的什家將換上新面貌，呈現多彩亮麗的扮相，歡迎利用年節假期到園區走春迎福欣賞傳統文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蕭壠文化園區台南藝陣館配合節慶氣氛，向西港慶安宮吉善堂借展，為展場內的什家將換上新面貌，呈現多彩亮麗的扮相，歡迎利用年節假期到園區走春迎福欣賞傳統文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歲末年初，民眾習慣到廟宇祈福除舊迎新，蕭壠文化園區台南藝陣館配合節慶氣氛，向西港慶安宮吉善堂借展，為展場內的什家將換上新面貌；有別於上一檔三五甲鎮山宮家將傳統肅穆的家將展品，呈現多彩亮麗的扮相，歡迎市民朋友利用年節假期到園區走春迎福，也更能感受傳統文化之美。

互動探索館由日本藝術家鈴木悠哉以《幻影阿哥拉》為策展主題佈置童趣空間。3件巨型互動裝置性藝術作品，其中甚至有長達五公尺，高達兩公尺的巨型木作展件，色彩鮮艷繽紛，可以讓親子直接在展品上穿越嬉戲，具建築特色又不失童趣，很適合親子闔家出遊。

台南藝陣館於2021年11月開展至今，與在地宮廟展開密切交流合作，首檔開幕展覽邀請到樹仔脚寶安宮白鶴陣、麻豆南勢十二婆姐陣、溪南寮興安宮金獅陣陣頭成員與宋江武陣黃名宏合作，打造出展覽最具人氣的浸潤式空間體驗；陳設展區分別由三五甲鎮山宮家將提供珍貴家將展品、來自佳里興震興宮的重要泥塑神像群及府城沙淘宮舊廟建築構造，精彩演繹在地陣頭文化立體且豐富的內涵。於2022年底藉由微更展的機會，再次邀請到慶安宮吉善堂八家將文物出走至台南藝陣舘進行展出，與民眾分享一方土地的文化信念與當地人的生活記憶。

▲蕭壠文化園區台南藝陣館配合節慶氣氛，向西港慶安宮吉善堂借展，為展場內的什家將換上新面貌，呈現多彩亮麗的扮相，歡迎利用年節假期到園區走春迎福欣賞傳統文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吉善堂家將，於1976年為台灣第一香─西港香科護駕千歲爺出巡而創立，吉善堂代表徐明正先生表示，此次於藝陣館展出的法器道具之一─令旗，為創始老師傅最初開基用以督陣的旗幟，保留至今極具傳承意義。家將身上所穿紋飾繁複精美的圍兜，是出自台灣手工陣頭繡品，眾神臉譜則是由面師黃柏于以粗放的線條手藝詮釋每位神明的人物性格，誇示處理眉眼、嘴巴、法令紋處，再搭配專屬的代表圖騰，使面譜既顯震懾又生動。邀請民眾把握機會近距離感受傳統陣頭的信仰氛圍與衣飾的工藝精美之處。

為讓參觀的親子大眾更加認識園區，也推出限量互動探索館學習手冊，供民眾於展場入口自由領取。學童可以透過將展場作品及圖像填上自己喜歡的顏色，讓學童變成小小藝術家，畫出屬於自已的藝術作品。

蕭壠文化園區對外開放時間為每週三至週日上午9時至下午5時，展覽多元，免費參觀，想知道更多活動詳細內容，請密切鎖定蕭壠文化園區臉書粉絲團及官方網站。

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