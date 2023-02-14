駕駛缺工、長期虧損！每班車旅客不到3人　又有3條客運路線停駛

▲新竹客運部分路線停駛不續營。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

繼日統客運停駛國道客運路線後，又有公路客運路線停駛，新竹客運5676新竹-中壢路線、5673A、5673B路線因長期虧損，即起停駛，公路總局新竹區監理所表示，相關路線搭載率低，且有其他運具選擇，因此業者不續營，未來也將針對客運路線績效檢討優化和整併。

新竹客運公告，「5676新竹-中壢路線」、「5673A、5673B路線」，礙於營運狀況不佳，長期出現嚴重虧損，自路權到期後申請不再繼續經營，並將自112年2月13日起停駛。

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其中「5676新竹-中壢路線」停駛後，可改搭「台鐵」、「5300」、「5612、5622、5623、5624」等路線；「5673A、5673B路線」停駛後，可改搭「台鐵內灣線」「5608新竹-下公館」等路線。

公路總局新竹區監理所表示，相關路線載客率低，以「5676新竹-中壢路線」為例，每天僅開行2班新竹到中壢，且每班旅客數平均2.8人，不到3個人，多數旅客都搭火車或鄉鎮免費巴士，加上新竹客運駕駛人力不足，考量該路線與台鐵路線平行，有其他運具選擇，因此業者先停駛不續營，後續會觀察旅客反應。

公路總局新竹區監理所表示，接下來也會處理客運路線績效檢討，新竹地區搭乘客運人數下降，空駛班次太多，未來會評估優化和整併。

公路總局則指出，針對客運業缺工，公路總局都有提出補助招募協助，之前也討論過營運方式，譬如路線行駛規定調整或協助業者經營上更為彈性等，譬如班次下交流道限制，若不影響民眾需求和可增加效率，相關規定可評估討論調整，將等客運公會全聯會和業者討論後，再來研商。

公總表示，去年下半年也對客運業提出運量補助，協助客運業增加旅客數，去年下半年運量增3成到5成；未來若業者提出國道客運運價18項成本檢討，收到後也將進行審查。