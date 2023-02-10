客運鬧駕駛荒！公總3月中祭「徵才」獎金　「每人補助至少12.2萬」

▲公路總局今年將祭出獎助金協助客運駕駛徵才和留才。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

公路客運和國道客運長年駕駛人力不足，雙北客運加薪6千元後，讓其他客運駕駛荒更嚴重，為鼓勵大客車駕駛快速回任，並協助徵才雇用新進人員，公路總局表示，3月終將提出獎助金方案協助募才，補助內容不會低於去年每人12.2萬元。

為協助公路客運業者招募(留住)駕駛人，公路總局111年辦理公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案，幫助客運業者解決客運駕駛不足的問題；為應疫情逐步趨緩及促進公共運輸使用方案吸引民眾回流，公路總局表示，今（112）年度研議繼續辦理客運大客車駕駛徵才留才方案，增加客運駕駛人力，補助內容將不低於去年的執行方案，初步規劃將以提供獎助金方式，發給客運公司僱用新進及回任的駕駛人，協助客運業者快速積極募才。

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公路總局運輸組長梁郭國表示，去年大客車駕駛徵才留才方案，包括公路總局和客運業者補助，每名錄取駕駛最多可領12.2萬元補助，今年的獎助金方案將不會低於去年每人12萬元補助，至於是否加碼，將評估增加補助額度或是金額，預計將於3月中旬提出具體補助方案。

公路總局表示，111年辦理公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案，經客運業者僱用擔任駕駛達3個月，駕駛訓練費用（小客車升大客車14,500元；大貨車升大客車13,500元）由政府全額補助；訓練期間，還可獲發生活津貼每日850元（該局及業者分攤各半），以減輕訓練期間的經濟負擔，達到育才目的，後續受僱達6個月及1年時，再發給穩定就業獎勵金各3萬元，加強人才之留用。

根據統計，每名駕駛人最高可受補助12萬2,100元，截至目前全國各地客運業者因前述留才方案，已新增492位駕駛投入客運服務的行列，幫助客運業者解決客運駕駛不足的問題。

另各地方政府針對權管之市區公車業者亦有相關的配套作為，例如去(111)年雙北市政府即透過運價調整要求客運業者應對所屬駕駛人加薪6,000元，以充足客運駕駛人力；而遊覽車或營駛機關、學校、團體交通車業務缺工部分，交通部亦已核定放寬逾65歲至68歲間回任駕駛人之限制。

公路總局最後表示，鑑於公共運輸市場受疫情衝擊，許多民眾轉為使用私人運具，造成公共運輸運量大幅下降，111年國內疫情雖逐漸趨緩，但民眾搭乘公共運輸的信心與習慣仍未完全恢復，目前僅約恢復疫情前之7成，亟須加強推動力道振興公共運輸，降低私人運具使用所造成之道路壅塞、環保衝擊及交通事故。

公總指出，目前已積極規劃及協調促進公共運輸使用方案，預期可恢復旅客搭乘公共運輸通勤及出遊信心，提升公共運輸運量，同時紓解景區道路壅塞情形，為使回流的公共運輸運量能有足敷水準的班次供給及優質服務，須有相對應的大客車駕駛人力回任支撐，以配套完善客運服務供需衡平，後續亦將與客運公會全國聯合會研議具體可行之協助方案。