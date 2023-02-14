雞排妹因「小三」自爆開吉50網友　陳沂挨告跟風AI貼「黑菊花」

記者黃宥寧／台北報導

「雞排妹」鄭家純（鄭采勻）遭週刊指搭上有女友「保時捷男」求償60萬吞敗，陳沂判決後在臉書上說雞排妹是法院認證小三，網友們跟風留言，讓雞排妹決定提告。今（14日）士林地檢署開庭，雙姝再度交鋒。庭訊後雞排妹說，陳沂不認罪，也自曝對50名網友提告，更逗趣說讓陳沂與粉絲辦見面會，說不定還能找個對象。

今（14日）上午10時許，陳沂扎馬尾穿著俐落皮外套受訪說，只知道自己被告妨害名譽，具體內容不清楚，唯一了解的是雞排妹針對她說『法院認證小三』這句話，同時她也說自己準備很多資料來佐證。

有媒體問，若檢察官要妳道歉會怎樣，陳態度堅定說「我應該也不會和解，這是合理言論字句」若是對於自己沒有做錯的事情去道歉或和解，反而會造成寒蟬效應，會讓網友不敢公開合理表達言論。

▲素顏的雞排妹看上去膚質相當好。（圖／記者黃宥寧攝）

難得素顏的雞排妹被問到情人節開庭，有什麼想法？她則俏皮說「不錯啊！可以跟你們（指記者）一起過，很好玩，情人節快樂！」至於，提告多少網友，雞排妹則回「真的滿多人的，但會依據被告居住地會有移轉部分」。

被記者問到「網友若當面道歉，會考慮撤告嗎」，雞排妹則遲疑一下說「沒關係因為現在都還在滿前面階段」，接著與律師快步走近地檢署。

庭訊約1小時左右，陳沂向記者抱怨，雞排妹開庭時，將自己「心路歷程一一說給檢察官聽」當自己在陳述意見時，又不時遭打斷，連檢察官都忍不住制止雞排妹行為，最後更強調不會與雞排妹和解。

▼陳沂開完庭也跟風使用AI生成作品黑菊花。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

雞排妹受訪時曝光，大概告了50名網友，但被告居住地都不同，若未來開庭有空也會親自出庭「跟他們（指網友）聊聊」她也說，被告的應該都是陳的粉絲，可以順便幫他們辦個粉絲見面會，說不定陳沂還能從中挑到對象。

至於情人節如何過，雞排妹則說已經跟朋友約好要去騎馬，看起來心情還不錯；而陳沂庭後情緒似乎也沒受任何影響，並在臉書貼文：「AI生成作品，黑菊花」並附上一張「AI」繪製出的一朵黑菊花，網友又紛紛在底下留言「太有梗了，沒有炸雞排的阿姨味」、「黑菊花黑菊花，默默開在山坡下」。

雞排妹2021年以全裸之姿拍攝潤滑液產品宣傳照，陳沂懷疑她下身走光甚至說「因為我很無聊認真放大端詳一下，很震驚發現中間黑黑的疑似是肛門」直酸雞排妹是「黑菊姐」。