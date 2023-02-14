夏立言見湖北委書記王蒙徽　加強推動「台鄂人文交流和經貿合作」

▲國民黨副主席夏立言一行會見湖北省委書記王蒙徽 。（圖／翻攝 湖北日報）



記者任以芳／綜合報導

國民黨副主席夏立言一行人昨13日抵達湖北武漢，會見湖北省委書記王蒙徽、省領導寧詠、陳新武、陳平等人。夏立言表示，「將在堅持『九二共識』、反對『台獨』基礎上，推動台灣與湖北加強人文交流和經貿合作，共同造福兩岸民眾。

綜合陸媒報導指出，王蒙徽對夏立言一行來訪表示歡迎，簡要介紹湖北經濟、科教、生態等方面情況。他說，去年10月，中國共產黨第二十次全國代表大會勝利召開，擘畫全面建設社會主義現代化國家、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖。當前，湖北正全面貫徹落實中共二十大精神，著力推動經濟社會高質量發展。

王蒙徽說，湖北與台灣歷史淵源深厚，交流合作成果豐碩，已成功舉辦了16屆「湖北·武漢台灣周活動」，將深入貫徹習近平總書記對台工作重要指示精神，繼續秉持「兩岸一家親」理念，不斷拓展鄂台在經濟、文化等領域的交流合作。

他強調，「我們相信，夏立言副主席這次率團來訪，將推動鄂台兩地交流交往取得更多新成果。」

夏立言則回應，「我們將在堅持『九二共識』、反對『台獨』基礎上，推動台灣與湖北加強人文交流和經貿合作，共同造福兩岸民眾。」

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

夏立言代表國民黨近日赴陸開展「交流對話、關懷民生」之行，除了會見台商，也前往北京、上海、南京、武漢、重慶等地與當地政府官員互動，強調兩岸要和平發展，並且加強開展兩岸交流合作。首當其衝就是農漁產品銷陸遇到的相關問題，包括石斑魚、釋迦、柑橘類等產品必須有所解決，獲得陸方積極正面的回應。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨13日也表示，台灣許多農漁民透過國民黨、有關縣市等單位表達心聲，願意改善品質，希望重新恢復輸陸。對此，大陸方面願意和台灣有關方面共同努力，恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。