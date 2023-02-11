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夏立言訪陸挨批！連勝文不忍了　嗆：塔綠班用謾罵遮掩無能

▲連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

▲連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副主席夏立言率團訪中，依序會見國台辦主任宋濤、中共中央政治局常委王滬寧，引發民進黨不滿。對此，國民黨副主席連勝文10日反擊，民進黨的扈從、金主，甚至縣市長候選人，在大陸賺了錢，回台卻變臉成「抗中保台」急先鋒，刻意造成兩岸衝突，來鞏固自己的權力；連也說，國民黨是為了台灣的百姓奮鬥，「塔綠班」的叫囂雖然吵雜，但只是凸顯想用謾罵遮掩自己的無能與心虛。

連勝文10日在臉書表示，民進黨執政時期，兩岸貿易依存度遠超過國民黨時期，然而現今兩岸關係高度緊張，處於衝突邊緣，造成台灣企業及在台外資更大的壓力；美國商會在其年度報告中公開調查結果，認為兩岸關係應是未來台灣執政者施政的重點，同時德國經濟辦事處所通過的調查報告，亦顯示超過半數的德國企業，最重視兩岸的情勢發展。

連勝文說，所以連在台灣不一定會講中文的老外都知道兩岸關係，對台灣的安全及經濟發展有極大的影響，反而當權的民進黨不知道？還是說兩岸瀕臨衝突，反而能夠幫助民進黨選舉、鞏固政權，再藉由權力來攫取大量金錢利益？

連勝文表示，兩岸關係持續緊張，各種國際媒體不時都有兩岸即將發生戰爭的報導，請問這要如何幫台灣吸引外資？甚至吸引觀光客？又如何能夠鼓勵在台外資增加投資，安心地以台灣為基地，投入更多的資源，擴大業務，增加就業機會？如果連本地人都感到害怕，那外國人豈不是更加緊張？

「這也是為何國民黨必須派代表前往大陸，與對岸相關單位進行對話，以解決爭議的一個重要因素。」連勝文說，協助台灣百姓及台商解決問題，這是一個困難且不討好的工作，但作為一個負責任的政黨，這種苦差事國民黨不做，誰來做？

連勝文也說，但民進黨的扈從、金主，甚至縣市長候選人，在大陸賺了不知道多少錢，回到台灣卻變臉成抗中保台急先鋒，抹紅真正做事情的人，甚至刻意造成兩岸衝突，來鞏固自己的權力，在通貨膨脹、大裁員及全球經濟衰退的浪潮襲捲中，究竟誰才是真正努力的為台灣人解決生存的問題，創造發展的機會？

連勝文強調，國民黨是為了台灣的百姓而奮鬥，絕不用憂讒畏譏，「塔綠班」的叫囂雖然吵雜，但只是凸顯了它們惱羞成怒，想用謾罵遮掩自己的無能與心虛。

▼ 夏立言10日會見王滬寧。（圖／國民黨提供）

▼ 夏立言10日會見王滬寧。（圖／國民黨提供）

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