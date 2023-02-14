感謝921支援！台灣隊離境前「4噸裝備」全捐土耳其　手把手教操作

記者翁子皓／綜合報導

土耳其和敘利亞邊界6日發生芮氏規模7.8強震，台灣在第一時間派出2梯次搜救隊，共130人及5隻搜救犬到場援救，由於階段性搜救任務結束，台灣搜救隊在12日下午分批撤離。台灣搜救隊今（14）日撤離土耳其前，將此行所攜帶約4噸的搜救裝備器材，與外交部合作透過外交管道贈與AKUT搜救隊。

▲台搜救隊撤離土耳其前，將4噸裝備捐贈給土耳其當地搜救隊。（圖／翻攝自Facebook／消防署）

內政部消防署在臉書上表示，AKUT是土耳其國內第一支獲聯合國中型搜救隊認證的國際搜救隊，曾於1999年台灣發生921強震之際，來台協助救災，而這次土耳其遭受重大地震災害，台灣搜救隊即刻前往救援，並與AKUT合力救出一名受困民眾，為雙方建立良好的互助合作契機。

台灣搜救隊在今日撤出土耳其前，將此行所攜帶約4噸的搜救裝備器材，贈與AKUT搜救隊，幫助土耳其持續因應搶救受災民眾與未來可能潛存地震災害整備。

消防署指出，這次捐助的救援裝備器材約4噸，分別有救援類、後勤類、醫療類3大類，皆為土耳其震災後期救援及復原重建階段，與面對未來潛存地震所需救援裝備物資，可幫助土耳其儘速進行復原重建及後續災害的整備，台灣搜救隊員也在捐贈現場進行操作教學說明，幫助土耳其AKUT搜救隊了解如何操作裝備器材。

消防署表示，未來台灣特搜隊也將與AKUT等土耳其搜救隊伍持續交流與合作，也誠摯邀該國特搜隊來台交流合作，為建立兩國可長可久與周全的互助合作機制共同打拼努力。建立兩國921及本次災害永續合作情誼，為強化台灣與土耳其的震災搜救建立互助機制