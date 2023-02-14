國3休旅車自撞翻倒在排水溝「留一灘血」　1死5傷

▲國道3號306公里北上白河段1部休旅車疑自撞護欄翻覆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道3號306公里北上白河段，13日晚上8時9分許發生重大車禍，1部休旅車疑自撞護欄翻覆，造成多人受傷，台南市消防局據報出動消防人車前往救援，消防人員初步勘查，除駕駛人外，車上有7名乘客疑為外籍人士，其中1人OHCA、5人受傷，經將6人分別送醫救治，惟印尼籍58歲女乘客仍不治身亡。

嘉義消防局也緊急派救護車到場支援，消防人員正檢傷處理後，其中6名送醫，送醫情形如下：1、OHCA傷者由後壁分隊救護車送嘉義聖馬爾定醫院；2、柳營分隊護車送2名傷者到嘉義基督教醫院；3、新營分隊救護車送2名傷者到嘉義榮民醫院；4、東山分隊救護車送1名傷者到嘉義基督教醫院。肇事原因及相關責任由國道警方調查中。

國道警察第八大隊指出，八大隊勤務指揮中心於13日晚上8時許接獲通報，國道3號北向305.7公里有事故發生，立即派遣巡邏車前往查看；現場有1部車發生事故自小客貨翻覆於護欄外排水溝上。

自小客貨車共6人受傷分別送往聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院及嘉義長庚醫院，其中自小客貨車印尼籍58歲女乘客，由台南市消防局送聖馬爾定醫院，聖馬爾定醫院於深夜10時11分許，宣告該傷患到院前已死亡，經急救無效，詳細肇事原因仍待釐清。現場於13日晚上9時7分許清除完畢，恢復通車。駕駛酒測值正常，死者疑來台旅遊，非移工。