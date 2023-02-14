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台灣隊「土耳其搜救」直擊！與死神拔河96小時　他鑽斷垣遇餘震

搜救隊員冒險進入傾斜建物內，在狹窄的縫隙中與時間搶命。（消防署提供）

▲搜救隊員冒險進入傾斜建物內，在狹窄的縫隙中與時間搶命。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

談到前往土耳其救援的過程，消防署特種搜救隊後勤組長沈凡傑很有感觸，他說，2月9日當天，其他隊員用生命探測器確認瓦礫堆中仍有生還者，但出動碎石機破壞坍塌的石板後，只能看到受困者的右腳，為了救人，搜救隊決定派出較為瘦小的他爬入現場將對方拉出。

沈凡傑回憶，他以匍匐前進的姿勢進入瓦礫堆中，好不容易手可以抓住受困者的腳，但因不確定對方雙腳能否使力，不敢硬拉，只能先安撫她的情緒，再抓住她的腳，緩慢往外移動，慶幸的是，受困者有很強的生存意志。

台灣搜救隊前往土耳其馳援震災，在斷垣殘壁中尋找生還者。（消防署提供）

▲台灣搜救隊前往土耳其馳援震災，在斷垣殘壁中尋找生還者。

當沈凡傑準備要帶受困者往外移動時，突然發生劇烈餘震，依照SOP，搜救隊員應立即撤退，但他因為仍以跪姿待在瓦礫堆中，根本無法及時從狹小的通道撤出，只能冒著生命危險，和受困者待在一起，雖然意識到面臨危險，但無計可施，只好告訴自己：「如果發生了，那就認命吧！」所幸最終2人平安脫困。

另一名來自屏東的搜救隊員張仡迪也參與這次行動，他告訴本刊，過程中發現受困者右肩遭樓板、床墊及棉被夾住，為了救人，隊員只能從微小開口處爬進去，然後抽離棉被的填充物，讓蓬鬆的棉被變扁，製造縫隙、協助對方脫困。

台灣搜救隊從瓦礫堆中救出一名受困女子，現場民眾鼓掌歡呼、振奮人心。（消防署提供）

▲台灣搜救隊從瓦礫堆中救出一名受困女子，現場民眾鼓掌歡呼、振奮人心。

張仡迪表示，台灣隊負責搜救的是住商混合區，強震後整區房子倒成一片，隊員們在基地周邊10公里內搜尋生還者，由於災後第三天就有重機具進駐，並啟動開挖，搜救隊只能跟時間賽跑，希望趕在重機具開挖之前，救出尚有氣息的災民。

搜救隊員透過探測器發現受困者，破壞水泥柱接觸對方。（消防署提供）

▲搜救隊員透過探測器發現受困者，破壞水泥柱接觸對方。

另一名來自台北市消防局搜救隊的安全官劉政洲，則負責現場監控，這是他第一次參與海外救災，他告訴本刊，全世界各國搜救隊在強震後都熱心前往土耳其救災，但因為災情相當慘重，當地政府自顧不暇，國際救災能量未能充分發揮，顯得有點可惜。

沈凡傑也說，其實台灣隊多次在斷垣殘壁中發現生命跡象，也有把人救出來的把握，但到了最後階段，土耳其搜救隊卻說：「台灣隊能力比較強，其他地方需要你們幫忙，接下來交給我們就好！」形同搶功，但台灣隊員都能理解，也尊重當地政府的安排，雖然不能親自將人救出，難免覺得可惜，但能用先進的儀器拯救更多人，也算是另一種成就。

台灣搜救隊不分晝夜，在斷垣殘壁中搜尋受困災民。（消防署提供）

▲台灣搜救隊不分晝夜，在斷垣殘壁中搜尋受困災民。

為了救出災民，特搜隊員的身心狀況至關重要，這次的隨隊醫師王子義任務很吃重，由於當地氣候濕冷，入夜後氣溫多在零度以下，許多隊員都出現頭痛、喉嚨痛等不適現象。

王子義說，比起體力透支、身體受傷的不適，他更加留意隊員的心理狀況，畢竟災難現場滿地都是屍體，且瀰漫著濃濃的屍臭味，看過這種景象，心理很難不受影響，但是「創傷後壓力症候群」並不會立刻發生，隊員在災區因專注救災，可能沒有徵兆，等到搜救工作結束、回到台灣後，回想這些景象，很有可能造成衝擊，建議相關單位應持續追蹤隊員的心理狀況。

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