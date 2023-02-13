衣櫃倒下保命！母抱10天男嬰活埋90小時獲救　一家四口終團圓

▲土耳其母親內克拉與男嬰亞吉茲活埋90小時獲救。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

絕望中的奇蹟，用這來形容土耳其母親內克拉（Necla Camuz）、出生10天的男嬰亞吉茲（Yagiz）再貼切不過，因為母子倆熬過這場奪走3.4萬人性命的世紀強震，儘管住處崩垮、受困瓦礫堆仍幸運活了下來，與她的丈夫、大兒子一家四口歷劫團圓。

BBC報導，33歲的內克拉與丈夫、小孩就住在土耳其南部哈泰省薩曼達厄鎮，1月27日剛生下她的第二個兒子，取名為Yagiz，也就是勇敢的人。然而僅僅10天後，內克拉6日凌晨4時許在家中餵亞吉茲時，突然一陣天搖地動，房子開始崩壞。

衣櫃倒下保命 丈夫、大兒子卻沒有回應

內克拉透露，當地震來襲的那一瞬間，就想去找不遠處另個房間的丈夫，當時老公也想要來找她，但當他試著帶著大兒子過來時，衣櫃當場倒在父子倆身上，動彈不得，隨著地震越搖越猛，家中牆壁倒塌、房間搖晃，整棟大樓移位，「當停止搖晃的時候，我還沒意識到我已經往下掉一層樓，喊著他們的名字，但沒有聽到回應」。

內克拉發現自己躺在床上，懷裡抱著亞吉茲，身旁掉落的衣櫃救了母子倆的性命，擋下一個大型混凝土塊。就這樣保持同一個姿勢，母子倆撐了近4天，「我真的嚇壞」。

懷中寶寶在呼吸 沒水沒食物也要撐下去

第一天，內克拉發現眼前一片漆黑，起初因灰塵感到呼吸困難，但能夠鬆一口氣的是，亞吉茲還有呼吸。儘管能聽到遠處傳來的說話聲，卻沒人聽到她大聲呼救的聲音，撿起手邊小瓦礫敲向衣櫃，希望能引起注意，但還是沒有人發現他們。

在瓦礫堆的黑暗之中，內克拉沒水、沒食物，還要照顧亞吉茲，也要能在狹小空間中餵奶，腦海中不斷浮現家人的身影，除了亞吉茲，還想到在瓦礫堆中失蹤的丈夫與大兒子。亞吉茲大多數時間都在睡覺，當孩子哭著醒來時，她會默默餵他，直到靜下來。

熬90小時終見光亮 一家四口歷劫團圓

90個小時後，傳來狗狗吠叫聲，接著是人的說話聲，最後是手電筒的光亮照射進來，母子倆被救援人員發現。她先把亞吉茲交給救援人員，接著她也被安置在擔架上運出，送至醫院。

好消息是，內克拉的家人已經在醫院迎接母子倆，他們也透露，她的丈夫伊爾凡（Irfan）與3歲大兒子伊吉特克里姆（Yigit Kerim）同樣獲救。不過父子倆腿部嚴重受傷，轉院接受治療。

最終一家四口順利團圓。內克拉坦言，她是靠著亞吉茲才熬過難關，對兒子唯一的希望就是再也不要遇到這種事，「我很高興他還是個新生兒，什麼都不記得」。