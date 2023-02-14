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蛋價飆回歷史新高！他嘆早餐店「加蛋+20」OK嗎？　鄉民曝最後底線

▲蛋價漲聲響起。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內蛋價漲聲響起。（圖／記者楊惠琪攝）

網搜小組／閔文昱報導

國內蛋價13日起每台斤調漲2元，產地價漲至每台斤42.5元、批發價52元，重回去年7月的歷史新高，蛋價居高不下，也衝擊國內餐飲業。對此，有網友指出，蛋價持續升高，未來早餐店恐怕也得將加蛋價格調漲，讓他不禁擔憂「如果早餐店加蛋+20元，你真的OK嗎？」貼文一出，引發熱議。

雞蛋價格一直是民眾相當關注議題，過去就曾有網友抱怨，到早餐店點鐵板麵加蛋，以前只要5元，現在居然漲到15元，讓他心痛喊「以後不點了」。而如今蛋價又飆回歷史新高價位，一名鄉名也在PTT發文透露，有早餐店已在抱怨成本提高、入不敷出，打算再將加蛋價格調漲，讓他好奇求問網友，「那如果早餐店加蛋+20元，你真的OK嗎？」

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▲愛的早餐,慈善,東森慈善基金會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲蛋價調漲，早餐店業者首當其衝。（示意圖／資料照，與本文無關）

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛痛批「一斤漲2元，一顆要漲5元?早餐店想當黑心店嗎」、「早餐改吃空氣了」、「我早就拒絕加蛋，不是吃不起，單純不爽」、「蛋餅也越來越貴，一張皮一顆蛋而已」、「蛋價漲很多但20頗黑」、「太貴，我去外面等就好」、「一天吃三顆蛋就60元，這物價恐怖」。

另外，也有不少鄉民分享自己的最後底線，「15我就不行了」、「我這邊加蛋15，我就不行了」、「15極限真的，20我可以喝兩瓶麥香奶茶了」、「超過10元就是極限了」、「10元極限，超過不買」、「15我就不吃了還20」、「15上限」、「15元就不行+1」、「10元就不想加了」、「15都覺得有點過了」、「15緊繃，20絕對不可能買」。

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