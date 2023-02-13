蛋貴2元「營養午餐只能吃散蛋」　團膳業者：今年餐費一定漲

▲蛋價居高不下，也衝擊學生營養午餐。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價今（13日）起每台斤調漲2元，產地價漲至每台斤42.5元、批發價52元，重回去年7月的歷史新高，蛋價居高不下，也衝擊學生營養午餐。中華民國餐盒同業公會理事長陳明信今（13日）坦言，以往每月會安排6次雞蛋料理，現在約4次，且以散蛋取代全蛋，並預估新學年的營養午餐費用「一定會掀起漲價的骨牌效應」。

陳明信指出，蛋價從去年開始飆漲，已經從每台斤25元飆漲到52元，營養午餐利潤低，業者不得不調整菜單因應，把以往的全蛋料理，像是荷包蛋、茶葉蛋、水煮蛋、滷蛋等，改成添加當季食材的蛋料理，像是番茄炒蛋、洋蔥炒蛋、玉米炒蛋、蒸蛋等，從全蛋改為散蛋，可以減少約25%的雞蛋用量。

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陳明信說，現在CAS一顆水煮蛋成本就要9元，若以滷蛋出餐，光是滷蛋這項配菜成本就要12元，逼近主菜的價格，只好用散蛋取代全蛋，而供應次數也從每月6次、調整為4次，強調學生都很愛吃蛋，絕對不會讓學生吃不到蛋。

陳明信進一步指出，近來原物料高漲、基本薪資也年年調高，營養午餐業者面對食材、人力成本增加，幾乎都在苦撐，只求不要賠錢就好，去年包括台北市、新北市、台中市等縣市，營養午餐價格均微調3至5元，以往價格談定，至少可以維持二、三年，「今年看起來真的很恐怖」，他預估「去年已經漲的縣市，今年可能還會再漲；去年沒漲的縣市，今年一定會漲」，其中全國餐費最高的台北市，目前每餐約55至65元，未來一餐超過70元，是遲早的事。