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蛋價今起漲2元「重回歷史新高」　陳吉仲回應了

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲透過臉書回應蛋價調漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

由雞農、蛋商組成的「中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會」，經蛋價評議協商後，宣布從今（13日）起雞蛋每台斤調漲2元，產地價來到每台斤42.5元、批發價每台斤52元，重回去年7月的歷史新高。農委會主委陳吉仲透過臉書回應：農委會尊重產銷雙方所做成的決議。

陳吉仲以經濟學原理「穀賤傷農、穀貴傷民」說明，蛋價漲價與否，往往陷入兩難，農委會可以解決這個兩難議題。

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陳吉仲指出，在農民端，面臨飼料成本上漲及產蛋率下跌問題，農委會將持續讓玉米等進口原物料營業稅減免持續實施，這可以讓飼料成本降低每公斤1元。另外全力防堵禽流感疫情，美國因禽流感而撲殺超過5000萬隻；日本則撲殺1249萬隻，台灣在大家努力下的禽流感撲殺是64萬隻。

而在消費者端，陳吉仲說，若雞蛋價格上漲影響到消費者，農委會會透過大型通路商推出平價專區，同時透過特別條例中照顧弱勢的精神，推動糧食援助計劃，包括在全國300多個農村社區及農民團體推動供餐、送餐及平價餐盒，盡量降低價格上漲對消費者的影響。

陳吉仲說，為解決蛋雞產業長期所面對問題，農委會短期政策目標是穩定供應雞蛋給所有消費者；長期則是針對禽舍全面現代化，以降低禽流感和極端氣候的影響。面對此三、四十年問題，我們會朝專業所訂的政策目標前進，避免陷入上述的兩難並確保糧食安全。

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