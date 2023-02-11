無法解決「一個雞蛋的問題」　王鴻薇轟中央：蘿蔔糕加蛋竟成奢侈

▲王鴻薇批物價狂漲。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）



實習記者李密／台北報導

近日通膨威力持續飆升，主計總處9日公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為3.04%，立委王鴻薇11日於臉書砲轟通膨持續惡化，人民痛苦指數居高不下，民進黨政府還在大內宣說台灣經濟成長率高，超韓趕日，光是自2021年到現在的蛋荒、蛋價無法解決，看看蔡政府執政下，「蘿蔔糕加蛋竟成了奢侈？」

王鴻薇今在臉書發文指出，2023年1月消費者物價指數（CPI）年增率為3.04%，已經是連續18個月突破2%的通膨警戒線，甚至還破3%，通膨持續惡化，人民痛苦指數居高不下。



王鴻薇說，失業和通貨膨脹是人民生活的「兩大痛苦」，在經濟學上把失業率和消費者物價上升率相加，稱為「痛苦指數」。依據主計總處公布的失業率和CPI數據來算，台灣的痛苦指數大約從2021年5月開始就突破6％，一路居高不下到現在，2022年的6月和7月甚至還突破7％大關。

她怒轟，民進黨政府不斷大內宣說台灣的經濟成長率高，超韓趕日，但對人民真實的痛苦視而不見，人民的薪資趕不上物價飆漲的速度，光是一個雞蛋的問題，從2021年到現在，蛋荒、蛋價仍無法解決，現在在外面用餐想加顆蛋，從過去的10元變成要15元，質疑在蔡政府執政下，蘿蔔糕加蛋竟成奢侈。



王鴻薇強調，民進黨政府面對物價高漲的反應麻木不仁，仍舊大內宣台灣的經濟成長率多高又多高，但民眾真實的感受與政府公布的數據落差非常的大。她要提醒蔡政府，網軍哏圖大內宣，沒辦法解決真實存在的民生問題。