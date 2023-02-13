九族雪櫻情人節登場　全身白色情侶裝、捐白色二手衣可享門票優惠

▲情侶檔赴九族文化村賞台灣雪櫻，直呼好美。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

明天（2月14日）就是西洋情人節，九族文化村園區已開滿雪白的台灣雪櫻，並應景推出「雪櫻情人節」活動：情侶或夫妻穿全身白色的情人裝入園即可享票價優惠，也邀請遊客攜帶舊衣物，在草地上共創大型舊衣大地拼圖藝術創作「心心相依」，傳達環保愛地球、美好家園的理念。

九族文化村指出，櫻花祭本週進入第一波高峰期，紅色八重櫻和白色雪櫻滿開、將維持一個星期，粉紅色的吉野櫻和富士櫻則剛開2、3成，預計在月底228連假時滿開、進入第二波高峰；因逢寒假尾聲、學校開學，上周末2天連續都湧入破萬人潮。

九族文化村表示，其中最特殊的是由農委會農業試驗所專家開發培育、園區獨家引進的稀有新品種「台灣雪櫻」，通常於2月14日情人節盛開，又稱白色戀人，目前種植數量超過300株，在一片粉紅櫻花林中成為一大亮點，吸引大批遊客目光、拿起相機拚命拍照，有穿著白色洋裝的年輕女生和男友前來賞櫻，宛如和雪白的櫻花融為一體，並直呼：「好美啊！」

九族文化村說明，「雪櫻情人節」活動內容為情侶於今天穿全身白色的情侶裝，並說出「情人節快樂」，就能享有一人門票750元優惠，若購票時提供至少1件以上白色（淺色）系二手衣（內衣褲除外），可再獲50元園區消費券（團體不適用）；早上11點則在天理園的雪櫻樹旁一起以捐贈舊衣「作畫」拼圖，完成後將一起大合照並空拍，作品亦可在纜車上空觀賞，協辦單位水沙連雜誌會加碼贈送每人一個「情緣御守」和地圖的小禮物。