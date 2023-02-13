下載抖音禁入內！餐廳被恐嚇「小心電線走火」　老闆氣炸報警

▲高雄海鮮火鍋餐廳「釣客食堂」宣布下載抖音禁入內，卻意外引起風波。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄火鍋餐廳「釣客食堂」日前宣布「手機下載抖音禁入內」，引起網友正反議論，Google評論還被狂刷1顆星負評。老闆今(13日)發文，指出竟有網友留言「小心電線走火」，認為這讓人心生恐懼的警告意味濃厚，將會去派出所報案。

「釣客食堂」日前在臉書粉絲團發文指出，基於日本有民眾為了拍攝抖音而到大型連鎖餐廳內，用不衛生方式舔弄公共餐具，因此特此宣布「即日起本店禁止任何抖音拍攝、抖音網紅入內」，以免發生亂舔情況。

雖有網友力挺店家有個性，但也有大批網友認為：「檢查手機？還以為到了北韓XD」、「「入內用餐會先檢查手機的APP，我當下還以為是共產黨來了@@''」，甚至有大批網友擁至Google評論狂刷一顆星負評。

老闆昨(12日)則強調，初衷是為了制止想進行無厘頭挑戰的人，「從頭到尾並沒有要去檢查客人的手機」，有人認為抖音不見，對他們影響非常大，而跑來做負面留言，甚至在Google評論瘋狂刷負評，這些不理智行為，對店家造成的損失、名譽毀損和公然污辱，「我們都會一一截圖提告」。

不過風波還沒結束，老闆今日發文表示，「竟然有人要本店小心電線走火…這樣讓人心生恐懼的言論警告意味濃厚！我們會向當地派出所報案！為了所有顧客的安全！以免發生危險！」。

▲有網友留言「小心電線走火」，老闆認為警告意味濃厚。（圖／記者許宥孺翻攝）

老闆再次重申：「大家有什麼意見我們都可以接受，但是麻煩理智一點，今天我們禁止是抖音挑戰不要影響到你我週邊的人，不要去影響到店家的營業！這跟政治毫無關聯性！！今天我禁止抖音挑戰，不會去影響到你的生活，更不會去造成你的任何損失！除非你是靠抖音挑戰吃飯的！！」

老闆也呼籲：「您的意見看法我們虛心受教，但是攻擊言論跟公然侮辱真的大可不必！！這無關政治！這單純禁止抖音挑戰！真的...不要...恐嚇...我們...好...可怕...。」