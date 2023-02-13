曝蕭美琴閉門茶敘3層面　邱臣遠：盼將國會跨黨派意見傳達美方

▲邱臣遠與蕭美琴。（圖／趙天麟辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

駐美代表蕭美琴13日受「立法院外交及國防委員會」邀請參加閉門茶敘，說明台美關係近況。對此，出席的民眾黨立委邱臣遠表示，今日的閉門座談會主要提到三個層面，包括台美21世紀貿易倡議後續進度、提升供應鏈韌性及半導體、區域和國際組織的參與，以及國防安全與區域和平穩定等，盼蕭美琴將台灣國會跨黨派的意見傳達給美方。

邱臣遠指出，今日的閉門座談會主要提到三個層面，首先是台美間的經貿關係，包括台美21世紀貿易倡議後續進度、提升供應鏈韌性及半導體、區域和國際組織的參與；以及國防安全與區域和平穩定等議題進行廣泛討論。

有關美國眾議院議長麥卡錫及美眾院特別委員會訪台期程及規劃，邱臣遠表示，希望蕭美琴對於相關溝通作業，能更審慎的綜合評估，並將台灣國會跨黨派的意見傳達給美方，務求台美關係能朝更務實有效的方向推動。

另外，邱臣遠也特別提醒蕭美琴，美中台關係需要跨黨派共同合作，區域和平穩定安全已是國內外共識，盼未來能再找時間返台，在立法院新會期到委員會正式報告備詢，在國會留下正式紀錄，以回應國人的期待。

邱臣遠最後也感謝蕭美琴，為我國外交工作的盡心盡力，期盼返美後能將我國的民意傳遞至美方，未來一起繼續為推動台美實質關係努力。