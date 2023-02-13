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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴閉門茶敘談了什麼？　江啟臣曝光工作重點

▲▼駐美代表蕭美琴回立法院民進黨團 與黨工合影 黨團送燒餅 揮手道別。（圖／記者屠惠剛攝）

▲駐美代表蕭美琴稍早已離開立法院。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

駐美代表蕭美琴13日應邀前往立法院外交及國防委員會，參加閉門茶敘。與會的國民黨立委江啟臣會後受訪說，蕭美琴會中談及將把「台美21世紀貿易倡議」列為重點，亦指美國國會議員訪台機會高；民眾黨立委邱臣遠說，他過去是台商時就見過蕭美琴，今天會中針對台美經貿、國防安全、參與國際組織等議題與蕭美琴交換意見。

蕭美琴曾任4屆立委，近日以駐美代表身分返台述職，今天上午親赴立法院與外交及國防委員會立委閉門茶敘，包括擔任召委的民進黨立委王定宇、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委何志偉、林靜儀、趙天麟，以及江啟臣、邱臣遠等人均與會。

▲▼駐美代表蕭美琴回立法院民進黨團 與黨工合影 黨團送燒餅 揮手道別。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣會後受訪說明，因為私下會談與正式的委員會報告還是不一樣，因此他會中邀請蕭美琴在立法院開議後，有機會可以安排回來報告，此外，與會者都很關心新的美國國會的生態、美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否有可能訪台、眾議院外委會及對中委員會近期是否會訪台、武器採購、台美雙邊經貿合作、避免雙重課稅等議題。

江啟臣轉述，蕭美琴會中談及，將把「台美21世紀貿易倡議」、避免雙重課稅列為她的重點，至於議長是否來台還沒有計畫，但其他美國國會議員來台的機會相對比較高。

此外，邱臣遠受訪補充，會中關注3個重點：第一是台美經貿合作議題，包括「台美21世紀貿易倡議」談判進度等，第二點是關注國防安全、區域和平穩定的議題，以及美國國會訪團是否要來台，立委們都表達相關意見，第三則針對國際組織參與、提升台灣的國際地位、爭取第三國爭取等，盼蕭美琴將在野黨的意見帶回美國。

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