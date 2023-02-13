美眾議員擬訪台舉辦聽證會　蕭美琴：相信未來只會增加

記者呂晏慈／台北報導

在中國「間諜氣球」事件加速美中關係惡化之際，傳出美國聯邦眾議院新成立的美中戰略競爭特別委員會正討論在數月內派代表團訪問台灣，且不排除在台灣舉辦聽證會。對此，駐美代表蕭美琴13日在立法院受訪說，過去一年有30幾位美國國會議員來台灣，「相信未來只會增加」，駐美代表處後續會針對各個議員的興趣做適當安排。

▲駐美代表蕭美琴茶敘前接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

蕭美琴曾任4屆立委，近日以駐美代表身分返台述職，今天上午親赴立法院與外交及國防委員會立委閉門茶敘，包括擔任召委的民進黨立委王定宇、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委何志偉、林靜儀、趙天麟、國民黨立委江啟臣、民眾黨立委邱臣遠等人均與會。

蕭美琴會前接受媒體聯訪時，媒體關注，今天會怎麼報告台美工作？蕭美琴說明，她在華府期間接待很多立法院的同事，包括王定宇、何志偉等人大概有20人次，還有立法院長游錫堃上個星期也還在美國，總共有8個團，其實定期有訪團來華府作國會外交，她都會照慣例與訪團做簡報或說明大家所關心的議題。

另對於外界關注的美國聯邦眾議員擬組團來台一事，蕭美琴說，美國國會議員來台灣是大家興趣度非常高的議題，過去這一年也有30幾位美國國會議員來台灣，相信未來只會增加，大家關心支持台灣，駐美代表處後續會針對各個議員想要來台灣的興趣，做適當的安排。

至於在野黨認為若美國國會議員在台灣舉辦聽證會，是挑釁對岸的行為，蕭美琴直言，美國國會議員想要來台灣的細節，駐處都還沒有開始做規劃，對國內各界的看法，也會進一步跟訪團溝通、做最適當的安排。

媒體另關注，總統蔡英文下半年是否將有出訪計畫？蕭美琴說明，在疫情之前，總統出訪到邦交國，是相當例行、常態的，過去都有這個慣例，未來適當時間點也會來做規劃，但是目前並沒有很細部的確切方案，但是外交部會來保持聯絡。