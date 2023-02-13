快訊／有跟賴清德聊未來？　蕭美琴訪立院茶敘親解惑

記者呂晏慈／台北報導

駐美代表蕭美琴近日返台述職，13日應邀前往立法院，與外交及國防委員會立委閉門茶敘，並報告分析台美關係。由於蕭美琴被點名為副總統賴清德角逐2024總統的副手人選，外界高度關注此行是否與賴談及「未來」？對此，蕭美琴上午受訪低調回應說，她這次回台是因應公務，就台美關係多個面向與各界交換意見，包含經貿議題、外交議題、國防等等。

▲駐美代表蕭美琴今赴立法院與立委茶敘。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

蕭美琴曾任4屆立委，近日以駐美代表身分返台述職，今天上午親赴立法院與立委交流。外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇沿路「護送」蕭美琴前往會議室，並送上巧克力當作2月14日的「情人節禮物」，而蕭見到民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委何志偉等人時，也以擁抱致意，另包括民進黨立委林靜儀、趙天麟、國民黨立委江啟臣、民眾黨立委邱臣遠均參與茶敘。

媒體關注，此次回台是否與賴清德聊到「未來」？蕭美琴說，她這次回台灣，已經講得很清楚了，是因應公務，也就台美關係很多面向，來跟台灣各界交換意見，其實時間很短，在各個領域包含經貿議題、外交議題、國防等等議題跟面向，非常廣泛的來跟相關主管機關交換意見。

此外，蕭美琴在與立委們茶敘前，先與朝野立委寒暄，自曝她很「厚臉皮的」跟柯建銘撒嬌，說自己很懷念立法院吃的燒餅，拜託柯幫忙準備，還指定要冷凍起來外帶；柯建銘開玩笑說，是否懷念立法院的動員令？蕭連忙說，「我真的完全不懷念動員，但是我很懷念吃的東西」，因為這次返台的行程真的太趕了。