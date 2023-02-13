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台灣民眾對治安滿意度調查出爐　9成民眾挺「殺警判死刑」

▲中正大學犯防系13日公布民眾治安滿意度年度調查報告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中正大學犯防系13日公布民眾治安滿意度年度調查報告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，13日上午發表 2022年全年度「台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度」調查研究報告，該研究召集人為該校犯罪研究中心主任楊士隆，副召集人為該系教授兼教育學院院長鄭瑞隆、系主任兼所長馬躍中等學者專家主持。根據民調結果，雖然民眾在「住家與社區治安狀況」上高達83.1%，民眾感覺治安良好，但對台灣整體治安卻僅39.6%民眾滿意，創下近4年最低，此警訊不容忽視。

該研究計畫主持人楊士隆教授指出，包含去年8月台南發生外役監受刑人持刀殺害兩警、11月台南學甲區發生88槍槍擊案，11月爆發台版柬埔寨發生61位民眾被囚禁虐待，其中3人遭殺害棄屍，南投生計公司也發生槍手持槍爆頭行刑槍決4人案件；該研究今年1月進行電話調查，訪問台灣1806位民眾，有60.4%民眾認為治安不好，較去年51.7%大幅提升。

▲中正大學犯防系13日公布民眾治安滿意度年度調查報告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中正大學犯防系1調查報告，民眾對住家社區治安逾8成滿意，卻對整體治安感到憂心。（圖／記者張君豪翻攝）

但根據全球資料庫調查網站Numbeo公布2023全球治安排名，(Crime / Safety Index 2023)，全球142 個國家中台灣持續以安全指數 83.8 分維持在全球第3，台灣的治安排名僅次於卡達及阿拉伯聯合大公國。該民調亦顯示，台灣有83.1%民眾認為過去一年「住家或社區附近治安良好」，另據政府統計資料顯示，台灣全般刑案發生數已連續7年下降，從2015年的29萬7800件，減至2022年的24萬5499件，減幅近18%。

但楊士隆也指出：數據本易造成官方和媒體、民眾各自解讀，前警政署副署長官政哲就曾表示，「官方犯罪統計與民眾治安感受呈現巨大落差」關鍵在於政府強調績效與數據統計，但民眾對數據無感，對治安感受、警察工作表現多以主觀感受評價。

民調結果仍有73.1%民眾對警察維護治安工作感到滿意，但對警察工作滿意度從2019年後卻呈現下降趨，另外有54%民眾對政府強化社會安全網各項措施感到不滿；但更悲觀的是，對「法官可公正公平審判刑事案件」僅有32.8%民眾認同，顯示民眾對法官公正性仍存較高負面態度。

另外民眾在「 政府防制詐騙犯罪」有53%感到不滿意，且滿意度逐年降低，表示民眾對近年詐騙案件頻傳感到憂慮；另有高達8成民眾不贊成大麻除罪化，其中61.2%完全不贊成，「有配套措施願意考慮」佔22.4%，現階段反對大麻除罪化的受訪者高達83.6%。

本次民眾治安滿意度調查中，台灣民眾最有共識的是「故意殺害警察應判死刑」，民調結果有高達90.5%受訪民眾贊成殺警判處死刑，其中有高達55%民眾「非常同意判處死刑」，足見殺警案件引起社會大眾恐慌及反感。

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