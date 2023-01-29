　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／揭露詐團鑽法漏洞！小資女遭騙開庭告4嫌下場曝：無人起訴

▲被害人配合警方策略，順利釣出車手並逮到詐團收水成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方偵辦詐團逮捕涉案車手。（圖內犯嫌非本案涉案人／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近年政府為嚇阻詐欺犯罪，大幅修法包含《刑法》339條加重詐欺罪、並將詐團納入組織犯罪條例相繩，但台灣詐團因應相關法律研究頗為透徹！第一線車手、收簿人員幾乎都從社群平台上應徵無前科年輕男女，詐團以「無犯罪紀錄」免洗年輕人充當第一線工作人員，規避司法機關追訴，造成成千上萬被害人遭侵吞騙匯的款項積蓄，根本無從追討。

《東新新媒體ETtoday》去年底接到一位被解除分期付款詐騙的小資女投訴，被害人平日在某間公司當會計，她歷經近一年的開庭，遞狀走法院流程，竟是一毛錢都無法討回；當司法制度無法替被害人討回公道，全台有多少詐騙被害人只能黯然自認倒楣？

▲刑事局宣布破獲一奈及利亞愛情詐騙集團，逮捕淪車手的印尼籍看護。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方偵辦詐團逮捕涉案車手。（圖內犯嫌非本案涉案人／記者張君豪翻攝）

桃園一上班族C女2021年9月晚間接獲詐團電話，對方聲稱她網路購物因付款設定錯誤，對方請她操作網銀或ATM解除設定，被害人因情緒緊張誤判，在短短半小時內會出多筆款項到詐團指定的人頭帳戶內，女被害人事後發現遭騙匯逾30萬元，無奈報警求助。

警方根據被害人提供的帳戶資料，立刻將涉案人頭帳戶凍結，並根據多筆人頭帳戶的提領資料，鎖定當時住在台南、新北的2名的少年車手（16歲）及設籍桃園市，提供詐團人頭帳戶的兩名女子到案說明。

未料開庭過程竟是被害人惡夢開端，原來領走被害人積蓄的未成年車手，檢察官《少年事件處理法》67條《刑法》57條相關規定，將少年車手移送少年法院處保護處分裁定不起訴，被害人透過律師依《民法》187條，請求少年監護人負擔連帶損害賠償財損。

▲▼高市刑大偵破假投資詐欺集團！車手黑吃黑反遭同夥拘禁。（圖／記者許展溢翻攝）

▲警方偵辦詐團逮捕涉案車手。（圖內犯嫌非本案涉案人／資料畫面）

結果法院開庭調查，發現車手係單親家庭，目前由母親獨力撫養，加上母親有輕度智力障礙領有身心障礙手冊、兼之名下無財產無法求償，法官建議被害人逕行提出民事侵權損害賠償告訴，但經查車手及家人名下均無恆產，被害人歷經1年多走法院流程，僅獲得法院簡易庭民事裁定書一張，被詐騙損失則是一毛都拿不回來。

儘管警方偵辦該詐騙案相當盡責，連兩名提供多筆人頭帳戶的涉嫌女子經約談後依詐欺罪幫助犯嫌移送，兩嫌提供的多筆帳戶供詐團行騙達20多名被害人匯款入帳，兩女嫌到案後喊冤辯稱是因看網路廣告求職，才會應徵交付帳戶存摺、金融卡及提款密碼。結果兩名提供帳戶幫詐團遂行犯罪的幫助犯，均遭檢察官認定是善意不知情第三人，職權裁定不起訴。

包含小資女在內的多名被害人收到處分書後聲請再議，被害人痛批：提供帳戶犯嫌辯路應徵工作、辦貸款提供財力證明，根本不是一般求職、辦理貸款銀行授信正常流程，且對方專程把帳戶、金融卡，帳密等資料送到車站行李箱放置，再寄出鑰匙供詐團收簿手領取，認為對方「應徵工作辦貸款」等理由根本就是卸責之詞，但地檢署檢察長仍駁回再議，公文只有一句冷冰冰的「認無理由」

當事人遭遇解除分期付款詐騙，事後報警求助、製作筆錄，多次上班請假跑台南、桃園等地方法院、地檢署開庭，歷經一年的努力追訴，換來的只有犯案車手及家屬免責，提供人頭帳戶則無罪；被害人事後只能黯然安慰自己努力工作多賺點錢弭補損失，及加深對人性、司法制度的不信任；上述詐騙案件中，詐團騙匯造成多名被害人財損身心煎熬，卻無任何人需要對事件負責，相信這樣的司法制度，大多數人都看不懂。

ET快訊
房貸30年「她一算利息超衝擊」　網1關鍵打臉：報酬率400%
2個半月瘦10公斤！妙齡女竟害自己「陰道鬆弛」
金鐘視帝過世　妻忍痛曝不辦告別式原因
男友總在這裡消失！　女星飛當地「苦學泰國浴」
快訊／男搭自強號「攻擊乘客」！列車被迫暫停
快訊／大樂透3.3億開在台東！業者感動喊：剛求媽祖讓我生意變
快訊／大樂透3.3億一注獨得！獎落這縣市　百萬大紅包送出42
「G奶女帝」強勢回歸！　白嫩美尻解封

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／揭露詐團鑽法漏洞！小資女遭騙開庭告4嫌下場曝：無人起訴

快訊／醉男搭自強號「攻擊乘客」！列車被迫暫停　受害者氣炸提告

母不曾扶養過…卻用一招逼女兒給安置費！她心寒：眼裡只有錢

17歲少女「7打2」街頭大亂鬥　開庭未到遭通緝　

快訊／高雄女「連砍16刀」狠殺女室友！相驗結果出爐

罕見！違反護照條例遭通緝　黃綠髮男當街押趴地超瞎背景曝

台中殯儀館內藏千萬電腦斷層！助相驗屍體　彰基無償捐贈

彰化奇景！電線桿貼廣告賣安毒還留電話　警一查驚知暗黑內幕

過年刮刮樂輸太多想翻本！他手刺「恨」字求太子爺　結局慘爆

林口善心爺遭佛像砸死　家人捐保險助弱勢…「他們」讓愛延續

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

謝瓊煖「大飆演技」騙過劉品言　她崩潰反整：我也能得金鐘獎！

客人站攤前！被趕走＋罵破Ｘ 店家道歉：看她摔蛋糕被激怒

獨／揭露詐團鑽法漏洞！小資女遭騙開庭告4嫌下場曝：無人起訴

快訊／醉男搭自強號「攻擊乘客」！列車被迫暫停　受害者氣炸提告

母不曾扶養過…卻用一招逼女兒給安置費！她心寒：眼裡只有錢

17歲少女「7打2」街頭大亂鬥　開庭未到遭通緝　

快訊／高雄女「連砍16刀」狠殺女室友！相驗結果出爐

罕見！違反護照條例遭通緝　黃綠髮男當街押趴地超瞎背景曝

台中殯儀館內藏千萬電腦斷層！助相驗屍體　彰基無償捐贈

彰化奇景！電線桿貼廣告賣安毒還留電話　警一查驚知暗黑內幕

過年刮刮樂輸太多想翻本！他手刺「恨」字求太子爺　結局慘爆

林口善心爺遭佛像砸死　家人捐保險助弱勢…「他們」讓愛延續

Gigi才打卡長野「當地驚傳雪崩」！　關心簡訊灌爆…她發聲報平安

稅務問題「嚴重失格」　英國保守黨主席遭首相逐出政府

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」　一票同好點頭：保命用的

東風小康「都會小休旅」進軍西班牙！採雙編成頂規要賣新台幣91萬

藍綠政府都在強化中小企業　元貝以「打包全世界」闖出名號

獨／揭露詐團鑽法漏洞！小資女遭騙開庭告4嫌下場曝：無人起訴

發泡錠喝多恐傷身！營養師列5挑選原則：含維生素D要在餐後喝

86歲金鐘視帝「年前跌倒」逝世！　妻忍痛曝不辦告別式原因

使他秒暈船的小心機！　讓12星座「主動想起你」祕訣大公開

HBL／衛冕軍光復高中唯一8連勝晉級　三重商工睽違10年重返8強

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

社會熱門新聞

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

點傳播妹助興！職軍嗨完遭仙人跳　簽下650萬本票

桃園男逛街突失智！幼兒3度低溫大哭狂抖

雲林工廠起火「全面燃燒」！消防員灌救中

女大生掉錢包一查「人死了」！真相曝

快訊／高雄女狠殺女室友後墜樓！送醫搶救不治

新北女賣假包　香奈兒硬起來怒告

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

即／BMW違停高雄知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內

即／車停阿里山產業道路！27歲海巡署隊員陳屍後車廂

台中行車糾紛　黑衣人亮槍下場慘了

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

小孩撞熱湯被燙傷　店家賠50萬…家屬提出更扯要求

高雄女狠殺女室友　女兒睡被叫醒才知母遇害

更多熱門

相關新聞

法務部出重手！杜絕台版柬埔寨　修法最重可處無期徒刑

法務部出重手！杜絕台版柬埔寨　修法最重可處無期徒刑

法務部今天表示，為遏止詐騙集團囚禁、凌虐等不法惡行，將推動刑法相關條文修正，未來不法集團若剝奪受害人行動自由過程中造成死亡，最重可論處無期徒刑。

打詐失靈淪詐騙島！

打詐失靈淪詐騙島！

刑期低成詐騙天堂！詐騙5年近42萬件

刑期低成詐騙天堂！詐騙5年近42萬件

打臉打詐國家隊！

打臉打詐國家隊！

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

關鍵字：

警政署刑事局詐騙集團法務部地方檢察署法院未成年車手

讀者迴響

熱門新聞

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

弟幫姊送喜帖摔倒　遭超速車輾斷頭

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

邱澤罕見同框老婆放閃！

點傳播妹助興！職軍嗨完遭仙人跳　簽下650萬本票

電梯大樓住幾樓最優？

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

89萬網紅爆賣淫！9分鐘「白色戰靴」性愛片瘋傳

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

更多

最夯影音

更多
蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD
《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面