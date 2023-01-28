打詐國家隊糗大！詐團去年賺60億創新高5年削全台241億

▲行政院長蘇貞昌去年視察警方打詐成果宣示組成「打詐國家隊」諷刺的是去年全台詐騙案件數及財損金額再創新高！（圖。記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣近年詐騙集團犯罪盛名幾成另類的「台灣之光」不僅台灣電信詐騙技術輸出東南亞及兩岸三地、連日韓歐美都有黑幫專程引進相關產業人才學習「詐騙之島」惡名不脛而走，而台灣各類詐騙犯罪近幾年都高居檢警全般偵辦刑案的第一名，行政院經多年跨部會協作平台針對詐欺犯罪盛行討論多年；去年7月時任行政院長蘇貞昌率內閣各部會官員、檢警宣布成立「打詐國家隊」將挹注14億元經費投入打詐犯罪。結果根據刑事局打詐中心統計，2022年全國詐騙案案件數及詐騙財損金額再創歷史新高，詐團光是去年詐騙台灣人被害金額就超過新台幣60億！

台灣打詐國家隊成立，面對另類的台灣黑幫詐騙集團，究竟有無立竿見影的成效？透過數據將可呈現實況，根據刑事局打詐中心統計數據，從2018年到2022年（2022年數據統計到11月底）全台詐欺案件從每年發生23470件，逐步上升到2022年發生26632件，呈現微幅上升趨勢。

▲警方偵破詐騙集團常見查扣鉅額現金贓款，但相對成千上百的被害民眾，能透過司法途徑追討的機會相當渺茫。（圖說下同／記者張君豪攝）

雖然全台檢警機關每年戮力辦案，詐騙案件破獲率始終維持在9成以上，2018年最低也有92.36%破獲率、最高則是2021年的99.03%；破案數據上的完美，展現的意義就是只要詐騙集團敢犯案，檢警幾乎每案必破，每年逮捕涉詐欺犯嫌人數也原比詐欺案件發生數更多，均在2.7萬人到4.1萬人之譜。

但民眾對上述數據定會產生質疑？為何檢警每年打擊詐騙案件破案率如此之高，逮捕人數也非常多，那為何詐騙犯罪仍無法遏止且每年案件數均不斷增加？更恐怖是：檢警統計2018年全年度、詐團犯罪所得高達39億6千9百餘萬元、且每年獲利均大幅度成長，到了2021年度，詐團騙走台灣民眾56億1千多萬元、去年度則是超過60億元新台幣。

刑事局統計近5年詐團犯罪的民眾報案紀錄，發現詐騙集團從2018年到2022年5年之間，總計騙走台灣民眾高達241億5千餘萬元新台幣，若以台灣全國人口計算，詐騙集團近5年收入，攤算台灣全國人口，可造成每位民眾1038元以上的財損；詐團傲人的工作模式產值，不僅與上下游的跨境洗錢、搏奕集團，及其他坐擁大批不法所得的觸法團夥，形成緊密的共生產業鏈，從事詐騙產業，也成為台灣黑幫賺快錢的最佳商業模式。

對比上述近5年的台灣詐騙案件財損數據，加上被害人幾無追回被騙財損的慘痛實務案例，就算檢警偵辦詐騙案件把破案率提升到100%，如果政府官員仍沉溺在「冰冷的破案數字」，無法看到民眾遭詐騙財的切身之痛，同理對詐騙集團成員作出相對嚴厲的刑民事處分、追償。單憑「破案率」「逮捕人數」等漂亮數據，實難讓被害民眾相信政府有決心嚴打詐騙犯罪。