快訊／最新一波中、高階警官異動　警政署公布167人調陞名單

▲警政署6日下午發布縣市警局主官、分局長相關中高階警察人事命令。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署6日下午發布包含警政署科長、直轄市警局科室主管，以及全台各縣市局科室主管、縣市地區分局長包含警正一階（第四、五序列）重要警職職缺共167名中高階警官人事案，其中包括各縣市警局的科室主管、縣市警局分局長等重要職務，統一於2月9日派任辦理報到交接，新舊職務交接。



本次警政署科長及直轄市政府警察局科室主管完證明單如下：



（一）警政署科長及直轄市政府警察局科、室、中心主管

1、新北市政府警察局督察吳燦宜調任警政署公共關係室科長

2、新北市政府警察局督察廖誌銘調任警政署行政組科長

3、新北市政府警察局秘書陳金藤調任警政署公共關係室科長

4、桃園市政府警察局法制室主任李江良調任警政署法制室科長

5、桃園市政府警察局督察林東星調任警政署防治組科長

6、臺中市政府警察局督察薛錦孟調任警政署交通組科長

7、臺中市政府警察局督察顏榮泰調任警政署防治組科長

8、臺南市政府警察局督察蘇榮明調任警政署後勤組科長

9、高雄市政府警察局後勤科科長賴吉雄調任警政署後勤組科長

10、高雄市政府警察局督察李茂炎調任警政署秘書室科長

11、臺北市政府警察局後勤科科長薛克揚調任臺北市政府警察局訓練科科長

12、臺北市政府警察局督察陳柏任調任臺北市政府警察局後勤科科長

13、臺北市政府警察局第四序列專員汪大宇調任臺北市政府警察局犯罪預防科科長

14、臺北市政府警察局督察張耀仁調任臺北市政府警察局公共關係室主任

15、臺北市政府警察局防治科科長石明哲調任臺北市政府警察局法規室主任

16、臺北市政府警察局督察曹祖榮調任臺北市政府警察局防治科科長

17、臺北市政府警察局督察蔡新合調任臺北市政府警察局民防管制中心主任

18、臺北市政府警察局行政科科長王清海調任臺北市政府警察局勤務指揮中心主任

19、臺北市政府警察局勤務指揮中心主任王進卿調任臺北市政府警察局行政科科長

20、新北市政府警察局勤務指揮中心主任黃錫英調任新北市政府警察局行政科科長

21、新北市政府警察局第四序列專員許再周調任新北市政府警察局勤務指揮中心主任

22、新北市政府警察局督察劉德明調任新北市政府警察局保安科科長

23、新北市政府警察局督察吳志忠調任新北市政府警察局保防科科長

24、新北市政府警察局第四序列專員蘇友義調任新北市政府警察局資訊室主任

25、桃園市政府警察局防治科科長李維振調任桃園市政府警察局保安科科長

26、警政署公共關係室科長朱倉慶調任桃園市政府警察局防治科科長

27、桃園市政府警察局犯罪預防科科長薛強喜調任桃園市政府警察局保防科科長

28、桃園市政府警察局督察周益銘調任桃園市政府警察局犯罪預防科科長

29、桃園市政府警察局督察鄭文銘調任桃園市政府警察局公共關係室主任

30、警政署教育組科長林明杰調任桃園市政府警察局法制室主任

31、臺中市政府警察局保安科科長黃水藤調任臺南市政府警察局秘書室主任

32、臺南市政府警察局督察張桂霖調任臺南市政府警察局行政科科長

33、臺南市政府警察局督察陳俊凱調任臺南市政府警察局保安科科長

34、臺南市政府警察局資訊室技正陳文才陞任臺南市政府警察局資訊室主任

35、高雄市政府警察局第四序列專員林孟導調任高雄市政府警察局行政科科長

36、高雄市政府警察局秘書郭永發調任高雄市政府警察局防治科科長

37、高雄市政府警察局督察翁偉仁調任高雄市政府警察局民防管制中心主任

38、高雄市政府警察局督察陳慶順調任高雄市政府警察局犯罪預防科科長

39、高雄市政府警察局督察梁明俊調任高雄市政府警察局保安科科長

40、高雄市政府警察局督察黃元民調任高雄市政府警察局公共關係室主任

41、高雄市政府警察局督察郭富忠調任高雄市政府警察局資訊室主任

42、航空警察局高雄分局分局長黃能清調任高雄市政府警察局後勤科科長

（二）直轄市政府警察局第四序列督察、秘書、專員、港警總隊副總隊長及國道公路警察局秘書

43、新北市政府警察局督察劉全原調任臺北市政府警察局督察

44、高雄市政府警察局督察江建宏調任臺中市政府警察局督察

45、警政署秘書室科長戴晉綱調任新北市政府警察局督察

46、新竹縣政府警察局主任秘書陳立祺陞任臺北市政府警察局督察

47、保安警察第二總隊督察長謝博賢陞任臺北市政府警察局督察

48、新竹市警察局主任秘書徐章哲陞任新北市政府警察局督察

49、基隆市警察局督察長徐俊生陞任新北市政府警察局督察

50、基隆市警察局主任秘書李俊德陞任新北市政府警察局督察

51、新竹市警察局督察長邱主文陞任新北市政府警察局督察

52、雲林縣警察局督察長張益禎陞任桃園市政府警察局督察

53、苗栗縣警察局主任秘書鄭鴻文陞任臺中市政府警察局督察

54、南投縣政府警察局主任秘書蘇玉坪陞任臺南市政府警察局督察

55、南投縣政府警察局督察長賴銘助陞任臺南市政府警察局督察

56、屏東縣政府警察局主任秘書郭子弘陞任高雄市政府警察局督察

57、金門縣警察局主任秘書李智源陞任高雄市政府警察局督察

58、宜蘭縣政府警察局督察長施宇峰陞任高雄市政府警察局督察

59、臺中市政府警察局第四序列專員黃國賓調任新北市政府警察局督察

60、基隆港務警察總隊副總隊長施秀宜調任高雄市政府警察局督察

61、臺中港務警察總隊副總隊長李政勳調任高雄市政府警察局督察

62、高雄港務警察總隊副總隊長劉永昌調任高雄市政府警察局督察

63、保安警察第一總隊勤務指揮中心主任蘇天從陞任新北市政府警察局督察

64、鐵路警察局保安科科長李宇桂陞任臺南市政府警察局督察

65、保安警察第七總隊督察長林崇志陞任臺北市政府警察局秘書

66、花蓮港務警察總隊副總隊長游政芳調任桃園市政府警察局第四序列專員

67、新北市政府警察局中和分局副分局長林柏宏陞任基隆港務警察總隊副總隊長

68、臺中市政府警察局第一分局副分局長黃保勝陞任臺中港務警察總隊副總隊長

69、臺南市政府警察局永康分局副分局長朱恩銳陞任高雄港務警察總隊副總隊長

70、保安警察第七總隊後勤科科長滕華濤陞任花蓮港務警察總隊副總隊長

71、彰化縣警察局督察長婁自強陞任國道公路警察局秘書

（三）第五序列主任秘書、督察長

72、彰化縣警察局主任秘書楊贊鈞調任保安警察第二總隊督察長

73、宜蘭縣政府警察局主任秘書陳信璁調任新竹市警察局主任秘書

74、花蓮縣警察局主任秘書楊効宜調任宜蘭縣政府警察局主任秘書

75、雲林縣警察局主任秘書蘇保安調任基隆市警察局主任秘書

76、臺東縣警察局主任秘書廖志明調任雲林縣警察局主任秘書

77、苗栗縣警察局督察長高德昌調任新竹市警察局督察長

78、新竹縣政府警察局督察長王立德調任苗栗縣警察局督察長

79、金門縣警察局督察長金秋華調任新竹縣政府警察局督察長

80、連江縣警察局督察長張文峰調任雲林縣警察局督察長

81、澎湖縣政府警察局督察長邱紹雄調任苗栗縣警察局主任秘書

82、臺東縣警察局督察長劉清俊調任屏東縣政府警察局主任秘書

83、連江縣警察局主任秘書蔡耀順調任臺東縣警察局督察長

84、嘉義縣警察局主任秘書張文川調任保安警察第七總隊督察長

85、澎湖縣政府警察局主任秘書蔡進明調任嘉義縣警察局主任秘書

86、花蓮縣警察局督察長謝錫釗調任彰化縣警察局督察長

87、新竹縣政府警察局竹北分局分局長林鼎鈞調任新竹縣政府警察局主任秘書

88、嘉義市政府警察局第二分局分局長程純濱調任彰化縣警察局主任秘書

89、嘉義市政府警察局第一分局分局長王文生調任花蓮縣警察局主任秘書

90、基隆市警察局第四分局分局長陳啓明調任基隆市警察局督察長

91、新竹市警察局第二分局分局長蘇偉荃調任臺東縣警察局主任秘書

92、嘉義縣警察局民雄分局分局長黃維章調任金門縣警察局督察長

93、彰化縣警察局員林分局分局長楊志傑調任連江縣警察局督察長

94、屏東縣政府警察局屏東分局分局長黃國源調任澎湖縣政府警察局督察長

95、南投縣政府警察局南投分局分局長潘仕能調任南投縣政府警察局主任秘書

96、彰化縣警察局彰化分局分局長王國峯調任南投縣政府警察局督察長

97、臺東縣警察局臺東分局分局長李益杰調任連江縣警察局主任秘書

98、新竹市警察局第一分局分局長曾有慶調任金門縣警察局主任秘書

99、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長廖韋勝調任宜蘭縣政府警察局督察長

100、宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長呂芳逸調任澎湖縣政府警察局主任秘書

101、苗栗縣警察局苗栗分局分局長林永勝調任花蓮縣警察局督察長

（四）縣（市）政府警察局分局長

102、花蓮縣警察局花蓮分局分局長呂育騰調任新竹市警察局第一分局分局長

103、基隆市警察局第一分局分局長余中義調任宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長

104、新竹縣政府警察局竹東分局分局長林明鋒調任新竹縣政府警察局竹北分局分局長

105、彰化縣警察局鹿港分局分局長郭志豪調任嘉義市政府警察局第二分局分局長

106、彰化縣警察局田中分局分局長林詔徹調任嘉義市政府警察局第一分局分局長

107、苗栗縣警察局竹南分局分局長廖修鴻調任基隆市警察局第四分局分局長

108、新竹市警察局第三分局分局長林昆達調任新竹市警察局第二分局分局長

109、雲林縣警察局斗南分局分局長莊思神調任嘉義縣警察局民雄分局分局長

110、彰化縣警察局和美分局分局長葉文啟調任彰化縣警察局員林分局分局長

111、雲林縣警察局北港分局分局長蔡培元調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長

112、南投縣政府警察局埔里分局分局長胡淑淨調任南投縣政府警察局南投分局分局長

113、苗栗縣警察局頭份分局分局長張明盛調任彰化縣警察局彰化分局分局長

114、花蓮縣警察局吉安分局分局長陳蔚文調任臺東縣警察局臺東分局分局長

115、苗栗縣警察局通霄分局分局長陳文彬調任花蓮縣警察局花蓮分局分局長

116、基隆市警察局第三分局分局長林文煜調任基隆市警察局第一分局分局長

117、宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長江建忠調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長

118、嘉義縣警察局水上分局分局長蘇旭茂調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長

119、雲林縣警察局臺西分局分局長黃念生調任雲林縣警察局斗六分局分局長

120、彰化縣警察局北斗分局分局長潘嘉旺調任苗栗縣警察局竹南分局分局長

121、雲林縣警察局虎尾分局分局長廖志明調任彰化縣警察局和美分局分局長

122、南投縣政府警察局草屯分局分局長康健浚調任花蓮縣警察局吉安分局分局長

123、嘉義縣警察局朴子分局分局長陳至瑋調任苗栗縣警察局通霄分局分局長

124、雲林縣警察局西螺分局分局長吳俊德調任嘉義縣警察局朴子分局分局長

125、新竹縣政府警察局新湖分局分局長楊宗昆調任基隆市警察局第三分局分局長

126、彰化縣警察局溪湖分局分局長羅裕城調任新竹縣政府警察局新湖分局分局長

127、彰化縣警察局芳苑分局分局長潘智強調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長

128、屏東縣政府警察局里港分局分局長鄭頴聰調任高雄市政府警察局第五序列專員

129、澎湖縣政府警察局馬公分局分局長何明祥調任屏東縣政府警察局里港分局分局長

130、新竹縣政府警察局橫山分局分局長郭耀男調任新竹縣政府警察局竹東分局分局長

131、新竹縣政府警察局新埔分局分局長林英煌調任彰化縣警察局鹿港分局分局長

132、花蓮縣警察局鳳林分局分局長簡龍宏調任彰化縣警察局田中分局分局長

133、南投縣政府警察局竹山分局分局長吳詠傑調任彰化縣警察局北斗分局分局長

134、苗栗縣警察局大湖分局分局長林炎巨調任新竹市警察局第三分局分局長

135、花蓮縣警察局玉里分局分局長溫基興調任雲林縣警察局斗南分局分局長

136、臺東縣警察局大武分局分局長吳正文調任雲林縣警察局虎尾分局分局長

137、嘉義縣警察局竹崎分局分局長陳宏平調任雲林縣警察局北港分局分局長

138、南投縣政府警察局仁愛分局分局長林威廷調任南投縣政府警察局埔里分局分局長

139、花蓮縣警察局新城分局分局長林育旺調任苗栗縣警察局頭份分局分局長

140、南投縣政府警察局中興分局分局長洪政崴調任南投縣政府警察局草屯分局分局長

141、金門縣警察局金湖分局分局長曾冠螢調任雲林縣警察局西螺分局分局長

142、南投縣政府警察局集集分局分局長黃壬鍵調任彰化縣警察局溪湖分局分局長

143、南投縣政府警察局信義分局分局長洪秋賢調任彰化縣警察局芳苑分局分局長

144、宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長楊迪光調任嘉義縣警察局水上分局分局長

145、嘉義縣警察局布袋分局分局長黃世德調任雲林縣警察局臺西分局分局長

146、屏東縣政府警察局枋寮分局分局長黃政龍調任澎湖縣政府警察局馬公分局分局長

147、金門縣警察局金城分局分局長吳學安調任新竹縣政府警察局橫山分局分局長

148、澎湖縣政府警察局望安分局分局長童寶賢調任宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長

149、澎湖縣政府警察局白沙分局分局長鍾國楨調任澎湖縣政府警察局望安分局分局長

150、臺東縣警察局成功分局分局長郭譯隆調任屏東縣政府警察局枋寮分局分局長

151、臺南市政府警察局第六分局督察組組長方子欽陞任金門縣警察局金城分局分局長

152、新竹縣政府警察局婦幼警察隊隊長周貴忠調任新竹縣政府警察局新埔分局分局長

153、新北市政府警察局刑事警察大隊偵查第五隊隊長李宗儒陞任花蓮縣警察局鳳林分局分局長

154、臺中市政府警察局第二分局偵查隊隊長洪再德陞任南投縣政府警察局竹山分局分局長

155、臺北市政府警察局捷運警察隊刑事組組長宋俊良陞任苗栗縣警察局大湖分局分局長

156、臺北市政府警察局大安分局交通組組長林俊廷陞任花蓮縣警察局玉里分局分局長

157、高雄市政府警察局三民第二分局交通組組長高志正陞任臺東縣警察局大武分局分局長

158、雲林縣警察局後勤科科長閻百川調任嘉義縣警察局竹崎分局分局長

159、臺中市政府警察局第六分局督察組組長林文智陞任南投縣政府警察局仁愛分局分局長

160、刑事警察局電信偵查大隊隊長吳思翰陞任花蓮縣警察局新城分局分局長

161、基隆市警察局第一分局副分局長侯興龍陞任南投縣政府警察局中興分局分局長

162、警政署督察室第四序列專員陳科宏調任金門縣警察局金湖分局分局長

163、臺中港務警察總隊秘書室主任劉千祥陞任南投縣政府警察局集集分局分局長

164、桃園市政府警察局桃園分局保安民防組組長戴志龍陞任南投縣政府警察局信義分局分局長

165、警政署公共關係室第五序列專員呂文廷調任澎湖縣政府警察局白沙分局分局長

166、高雄市政府警察局仁武分局督察組組長林思妙陞任嘉義縣警察局布袋分局分局長

167、臺南市政府警察局歸仁分局交通組組長陳勇誌陞任臺東縣警察局成功分局分局長



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