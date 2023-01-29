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打詐失靈淪詐騙島！台陸日韓打詐法規比較台灣輸在這關鍵

▲行政院長蘇貞昌率領內閣官員行政院秘書長李孟諺、行政院政委羅秉成、內政部長徐國勇、NCC通訊傳播委員會陳耀祥、金管會主委黃天牧、法務部常務次長林錦春、高檢署檢察長張斗輝20日上午赴刑事局視察全台檢警打詐成果（圖。記者張君豪翻攝）

▲台灣近年打詐收網動作頻頻，但法院審判端輕判失能無力嚇阻年輕人投入詐團淘金（圖說下同。記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

根據法務部分析詐騙犯入監相關報告，發現超過85%的詐騙涉嫌人入獄刑期僅在3年半以下，且這是宣判刑期，非包含申請假釋等實際狀況；儘管台灣政府歷年修訂《刑法》339條加重詐欺罪、把假冒政府機關、公務員、或3人以上共犯從本刑5年以下提升為1年以上7年以下，得併科100萬元罰金，法官並可依組織犯罪條例宣告涉案人強制工作3年。

為因應詐欺犯罪、2017年立法院2度對組織犯罪條例修法，將3人以上實施詐術犯罪納入組織犯罪定義，將詐騙集團正式納入組織犯罪條例，主謀可處3-10年徒刑、參與者可處6-5月徒刑，併科罰金高達1千萬元，且刑前須強制工作3年。但法律越修越重，為何詐騙犯罪在台灣、近年不論案件數或造成財損金額均屢創高峰？

▲行政院長蘇貞昌率領內閣官員行政院秘書長李孟諺、行政院政委羅秉成、內政部長徐國勇、NCC通訊傳播委員會陳耀祥、金管會主委黃天牧、法務部常務次長林錦春、高檢署檢察長張斗輝20日上午赴刑事局視察全台檢警打詐成果（圖。記者張君豪翻攝）

儘管台灣政府及官員信誓旦旦表示「台灣對詐團處罰相當重」但每年經辦大批詐騙案件的警方指出關鍵「就算台灣對詐團法律罰則不輕，但法院審判端往往輕輕放下」光是在地檢署賣存摺提供人頭帳戶者起訴率不到2成、車手起訴率
不到6成；近10年法院審判端詐騙犯刑期85%在3年半以下，若加上申請假釋成功，根本關不到2年。

相較台灣法院對詐騙犯論處失能，日本則對詐欺罪採取明確嚴格處份，日本《刑法》246條「詐欺罪和使用電腦詐欺罪處10年以下有期徒刑」且集團犯詐欺罪將認定為組織犯罪，可加重1.5倍的求刑及處罰，日本審判實務上最少量刑7到15年「且刑期不准假釋、交保」日本東京地院曾重判詐騙集團主嫌20年徒刑，該集團以佯裝被害人家人，以猜猜我是誰手法，假裝家人工作出包，向39名被害人騙匯達1.5億日圓（折合台幣約4千3百萬日元）

當時東京法院法官認定該詐團是大規模組織犯罪「且造成被害者與家庭失和」「會讓被害者再也不信任別人」影響社會治安、人性甚鉅、判處詐團主嫌20年有期徒刑，且必須支付1.2億日圓賠償被害人。而韓國對詐團法律規定更加嚴格，韓國法律規定審視詐團犯罪規模，最重主嫌可判到無期徒刑，涉案車手起刑5年以上，協助洗錢者7年以上。

大陸法律對詐騙犯罪，採取損害金額認定制：「數額較大者」3年以下有期徒刑、「數額巨大或有其他嚴重情節者」處3年以上10年以下有期徒刑；「數額特別巨大或有其他嚴重情節者」處10年以上有期徒刑或無期徒刑，且處罰金並沒收財產。

▲行政院長蘇貞昌率領內閣官員行政院秘書長李孟諺、行政院政委羅秉成、內政部長徐國勇、NCC通訊傳播委員會陳耀祥、金管會主委黃天牧、法務部常務次長林錦春、高檢署檢察長張斗輝20日上午赴刑事局視察全台檢警打詐成果（圖。記者張君豪翻攝）

根據中國大陸《刑法》176條規定，所謂的「數額巨大或有其他嚴重情節」即騙取公眾存款達500萬人民幣（約合2230萬台幣）或單一被害人達250萬人民幣（約合1115萬台幣）「數額特別巨大」則是吸金達5000萬元人民幣（約2.2億新台幣）或造成被害人2500萬人民幣損失者，就將面臨10年以上到無期徒刑的審判，只有犯嫌退還贓款、或賠償被害人才可做為減刑依據。

警方指出，偵對詐騙集團落網後判太輕，問定並非現行法律太輕，主要是太多詐團從業人員太年輕幾無犯罪紀錄，落網SOP多稱「第一次作詐騙」導致法官審判實務上也只能給緩刑。另外加上檢察官聲押難度高，重大詐欺案常見主嫌交保後，繼續經營詐團犯罪，或逃往海外遙控，隱匿詐騙所得，在海外爽過富翁生活，不僅踐踏司法，也對詐騙被害人造成二次傷害，踐踏司法尊嚴。

甚至偶見法院無視詐團犯罪者行騙數十上百人，審判文化上「論罪惟輕」抱持「給犯嫌一個機會」未依一罪一罰論處；另外司法審判制度設計上，法官審案也擔心判決是否獲上級審支持，憂慮判刑過重，有可能遭上級院撤銷將影響考績與升遷，數據顯示：近5年台灣法院判刑詐團犯嫌刑期超過3年的只有355人，僅占詐團起訴69741人中的0.5%。

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