228受難家屬要蔣萬安道歉　林奕華：當天一定會有些發言





▲2月13日為111學年度第2學期開學日，台北市長蔣萬安特別到松山國民小學關心孩子上學情況並聆聽學生分享寒假自主學習成果。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府每年會在二二八公園舉辦228追思紀念會活動，但台北市長蔣萬安「蔣家第四代」的身份敏感，使得過去曾參與協辦的台灣國家聯盟表明，今年拒絕與蔣萬安同台。面對蔣萬安228當天會有何種表態、是否向受難家屬道歉？掌管台北市文教業務的台北市副市長林奕華僅說，蔣萬安當天一定會有一些發言。

掌管文化局業務的林奕華13日與蔣萬安一同到松山國小關心開學日情形，並於會後接受媒體訪問。針對台灣國家聯盟表達拒絕與北市府合辦228紀念活動，林奕華表示，文化局主辦228活動行之多年，北市府一定會辦好，希望在此時間讓大家透過歷史、彼此往前邁進，因此站在北市府角度，希望用最大誠意將活動辦到最好。

至於如何建議擁有敏感身份的蔣萬安做何種表態？林奕華回應，要等到228當天，「當天市長一定會做一些發言。」媒體追問，是否會向受難家屬道歉？林奕華僅說，等到228當天再來講，重點是一起透過歷史反省、促成社會和諧和解往前邁進，這是台北市政府舉辦228活動的重要原因，蔣萬安作為台北市大家長擁有其責任，一定得在此事表示出應有誠意。