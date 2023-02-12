對決畫面曝！高雄暗夜2駕駛互嗆逼車競速　撞出毒品下場慘

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區九如路11日晚間10點左右發生一起追撞車禍，警方深入調查之後這才發現並不單純，兩台車駕駛發生行車糾紛，從三民區大昌、九如一路相遇之後，就開始互相追逐競逐，其中一方緊急煞車造成追撞，警方到場之後意外發現，2車都藏有毒品，而追撞瞬間畫面也曝光。

▲高雄市三民區科工館前一起車禍，兩台車都被搜出毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起追撞車禍發生在11日晚間10點左右，原本警方到場還以為是單純的2台車的追撞車禍，結果一問才發現根本不是那回事，兩名駕駛互不認識，在三民區大昌、九如一路因為變換車道引發糾紛，雙方一路互相競速追逐、超車逼車，到了九如路之後，其中一方駕駛怒踩煞車，導致追車的來不及踩停就撞了上去。

▲高雄市三民區科工館前一起車禍，兩台車都被搜出毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

被撞的車主是23歲的李姓駕駛，後車是26歲林姓駕駛，雙方在九如一路科工館前發生車禍之後，李姓駕駛竟持棍棒敲破後車駕駛車窗。警方到場後發現李男車內有第二級毒品咖啡包11包，另外林男車內有第二級毒品咖啡包352包及第三級毒品愷他命4包，警方即逮捕2嫌並帶回同車郭姓乘客，查扣罪證，全案依涉犯刑法公共危險罪、毀損罪及毒品危害防制條例移送偵辦。

