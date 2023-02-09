毒蟲租社區大樓販毒　警破門來不及藏80萬海洛因…人贓俱獲認了

▲警方破壞鐵門衝進屋內 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大獲報指稱三重區一處社區大樓內，有人從事毒品販賣，經長期蒐證確認一名男子有販毒事實，經報請新北市地檢署指揮偵辦，持搜索票破門逮人，男子聽到破門巨響，嚇得連桌上的毒品都不要，躲進雜物間內，警方直接在桌上查獲80公克的海洛因，黑市價約80萬元，並將男子揪出來，訊後依毒品罪移送偵辦，並擴大溯源毒品來源。

警方表示，59歲徐姓男子是名販毒慣犯，為了掩人耳目，在三重區大智街上的一處社區大樓租屋，將取得的毒品海洛因分裝成小包裝販賣；警方獲報立即展開調查，發現徐男行事小心，還在門口架設監視器，除了監控可疑人外，還可以確認客人身份，不是常客絕不開門。

▼警方衝進屋內將躲在雜物間的徐男抓出來 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方經長時間蒐證調查，見時機成熟，持破壞器材破門攻堅，門另外一邊的徐男正在客廳分裝毒品，聽到破門的巨大聲響嚇到，連忙跑進雜物間內躲藏，來不及收起桌上的80公克毒品海洛因，員警衝進屋內，查扣黑市價80萬的海洛因並將躲藏的徐男揪出逮捕，訊後依毒品罪移送偵辦，並擴大追查毒品來源。

▼警方當場在桌上查扣80公克海洛因，黑市價80萬元 。（圖／記者陳以昇翻攝）