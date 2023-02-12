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男開車跟老婆吵架...下秒自撞號誌箱車頭全毀！持毒露餡慘了

　▲▼毒蟲跟老婆吵架...下秒自撞號誌箱車頭全毀　持毒露餡又遭警逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲毒蟲跟老婆吵架，下秒撞上號誌箱車頭全毀，持毒露餡又遭警逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市一名29歲姚姓男子昨11日晚間駕車外出時，因為一邊開車一邊跟老婆大人吵架，愈吵愈氣憤，竟將手機亂按洩憤，沒想到因此發生車禍，車輛撞到路旁的號誌箱，巨大聲響引起民眾報警，姚男收拾車上攜帶的毒品，但仍被趕來處理的三峽警方逮個正著，依毒品罪送辦。

昨(11)日晚間9時許，警方獲報一輛自小客車在三峽仁愛路與中山路口發生車禍，車輛就這樣直接撞上路旁的號誌箱，三峽警分局三峽所所長鄧博元率巡佐張家和及警員張智凱趕往現場處理，員警到場後發現一名男子就站在車輛旁整理車內物品，於是上前關心狀況。

▲▼毒蟲跟老婆吵架...下秒自撞號誌箱車頭全毀　持毒露餡又遭警逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

「先生這是你的車嗎？怎麼撞成這樣？」員警詢問姚男車禍發生狀況，姚男神情緊張，所長仔細一看發現男子手上握著一包白色粉末，問他拿的是甚麼東西，男子自知難逃法網，於是主動坦承手上拿的就是毒品安非他命。

員警將他當場逮捕後，除了在身上搜出2包安非他命毒品外，附帶搜索車內物品，發現車上還藏著毒品咖啡包28包及K他命3包等各式毒品。

警方調查，這名29歲的姚姓男子，昨天晚間駕駛自小客車從家裡外出，打算到超商購買物品，途中接到老婆電話，雙方為了家務事吵了起來，姚男愈講愈生氣，氣到將手機撥號鍵亂按洩憤，一個不留神造成車輛偏移，直接撞上路旁的號誌箱，巨大聲響也引起路人圍觀！

▲▼毒蟲跟老婆吵架...下秒自撞號誌箱車頭全毀　持毒露餡又遭警逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

員警詢問他為何攜帶毒品，姚男坦承是買來要自己吸食，並承認開車前也吸食安毒才上路，警方詢後也將他依毒品條例及毒駕公共危險等罪送辦，這下男子不僅得賠償號誌箱的損失，同時還要吃上毒品罪的刑責，跟老婆吵架的下場，讓他悔不當初。

▲▼毒蟲跟老婆吵架...下秒自撞號誌箱車頭全毀　持毒露餡又遭警逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼毒蟲跟老婆吵架...下秒自撞號誌箱車頭全毀　持毒露餡又遭警逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

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