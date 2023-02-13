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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘選總統成真機率高　他爆王金平幫喬2件事：組「郭柯配」

▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

針對鴻海創辦人郭台銘是否投入2024總統大選的討論，媒體人徐嶔煌13日接受《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻訪問時透露，成真的可能性大於51%，且郭找了前立法院長王金平幫忙喬2件事，一是組「非綠大聯盟」，整合民眾黨主席柯文哲跟國民黨，組「郭柯配」；另一個則是要幫郭順利回到國民黨參加初選。

徐嶔煌受訪時指出，他認為郭台銘要選2024總統的機率是大於51%，成真機率很高，因為他真的有動作，不是如去年的傳聞，稱新竹市長高虹安選上了，可以試試看而已；他表示，在去年的12月，郭台銘擴大了媒體群組，找了很多記者進去，還換了一個公關。

徐嶔煌說，郭台銘換的這家公關公司，就是過去幫國民黨立委顏寬恒操盤的人，過去曾經操作「消波塊」議題，如今來幫郭台銘操盤。他也透露，年前郭台銘也找了王金平喬，且一直在講「非綠大聯盟」，主軸就是要把柯文哲的柯粉跟國民黨給整合進來。

徐嶔煌表示，郭台銘找王金平處理兩個方向，第一是柯文哲，看他有沒有可能「不要選總統」，來跟郭台銘合作。他說，有一家媒體把柯文哲放到新竹市立委民調，結果顯示柯文哲選新竹立委當選機率很高，才會有討論說，柯文哲可以當立法院長，但柯文哲沒有答應。

徐嶔煌說，柯文哲當立法院長這個安排，民眾黨政黨票要怎麼投？而且要拱柯文哲當院長，國民黨其實拱自己人就好。他點出一個轉折，就是這幾天台北市議員「學姊」黃瀞瑩釋放出柯文哲願意不當總統，接受副總統的訊息，意思就是郭台銘可以跟他搭擋選總統，這對民眾黨好處是政黨票極大化，「現在釋放出來是，他（柯文哲）可以做犧牲喔」。

「所以王金平處理這條線，柯文哲已經從一定要選總統到接受副總統。」徐嶔煌進一步表示，王金平據說受託要處理的兩件事，另一則是郭台銘要回國民黨。他說，郭台銘依照規定要用「同舟計畫」否則無法回去，而且回去還要4個月時間才可以恢復黨權，也就是說回去之後要一段時間才可以參加黨內初選。

徐嶔煌分析，現在是2月，4個月時間就6月才可以行使黨權，所以郭台銘要回到國民黨，必須經過「2段特殊解套」，因此王金平跟郭台銘講出來的話，都是國民黨要不要讓郭台銘參加初選，因為現行的制度，郭台銘是不可以回到國民黨參加初選的。

這時周玉蔻追問，不是黨主席朱立倫說了算？徐嶔煌則笑說，講到重點了，「關鍵要在黨主席不選總統啊！」他說，有個插曲故事，媒體之前傳出郭台銘回國民黨心有餘悸，因為朱立倫向郭台銘提出回國民黨的邀請；不過，有趣的是，冒出很多郭台銘心有餘悸，在於當年很感冒，且認為朱立倫的話沒有講完整，如果只是回去國民黨，郭台銘為何要回去，朱立倫要讓郭台銘回去參加初選，才是郭台銘想要聽的，這部分也是王金平在協調的。

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