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AV女優連拍1小時「下腹劇痛」送醫！　男優自爆拍攝秘辛：超內疚

▲▼AV女優連拍1小時「下腹劇痛」送醫！　男優內疚自爆拍攝秘辛。（圖／翻攝自安吉拉、李IG）

▲李自爆，在與安吉拉首次合作時，對方突然下腹劇痛。（圖／翻攝自安吉拉、李IG）

記者王佩翊／編譯

英國著名AV男優李（Keiran Lee）日前自爆，他多年前曾經和澳洲AV女優安吉拉（Angela White）對戲，然而在經過1個多小時的激戰後，不知是否是因為他太過用力，女方竟然腹痛不已，嚴重到暫停拍攝，送醫急救。而最後安吉拉確診闌尾炎，所幸最後經過手術後恢復良好，且疤痕小，並未影響到她的演藝生涯。

根據《每日郵報》報導，現年39歲的李日前接受Podcast節目Pillow Talk採訪時爆料，自己在2013年曾經與遠從澳洲來的37歲知名AV女優安吉拉合作，然而過程卻沒有這麼順遂。當時他們連續拍了1個多小時激烈的激情戲，安吉拉竟突然腹痛。

李與拍攝團隊嚇得隨即將她送往當地的醫院治療，在經過醫師診斷後，確定安吉拉是闌尾破裂，必須接受緊急手術。他表示，「我們把她送進醫院，我不是故意的。」而他也直言，當知道自己在和安吉拉的第一場戲就讓對方「腹痛」時，嚇了一大跳。

▲▼AV女優連拍1小時「下腹劇痛」送醫！　男優內疚自爆拍攝秘辛。（圖／翻攝自安吉拉、李IG）

▲安吉拉18歲出道拍攝首支AV作品。（圖／翻攝自安吉拉、李IG）

李表示，雖然無法確定，但很有可能就是他的「雄風」導致安吉拉的闌尾破裂。他說，自己很有可能害得安吉拉喪命。報導指出，作為一名專業的AV演員，李為他的生殖器投保了價值100萬美元（約新台幣3000萬元）的保險。

手術結束的2天後，安吉拉就返回澳洲。安吉拉多年後曾經談起這起事件，她說，醫生從她的肚臍下刀，並進行手術，因此疤痕很小，恢復也很快。據悉，兩人事後也曾再度合作。

另一方面，安吉拉18歲入行，在美國佛羅里達州拍攝自己的第一部AV作品，當時她還在就讀高中。而李則是目前世界上收入最高的AV演員之一。

 
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