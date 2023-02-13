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台灣隊130人5犬分批撤離！捐重要器材暖心喊話：需要我們立刻就來

台灣的搜救人員12日確定撤離土耳其，台北市搜救隊在離開前不忘捐贈救災物資。（翻攝自台北市搜救隊臉書）

▲台灣的搜救人員12日確定撤離土耳其，台北市搜救隊在離開前不忘捐贈救災物資。（翻攝自台北市搜救隊臉書）

圖文／鏡週刊

土耳其和敘利亞邊界6日發生芮氏規模7.8強震，導致多處房屋倒塌，災難過去1週死亡人數更超過3萬人；災害發生後，台灣第一時間派出搜救隊抵達現場協助救援，其中台北市搜救隊也先後派出2梯次人員前往，不過由於土耳其政府已開始派遣重機械大量進入災害現場開挖，環境惡劣、搜救作業已無法進行，因此台灣搜救隊也決議，130人、5隻搜救犬分批撤離。12日，台北搜救隊在臉書發文喊話：「只要你需要我們，我們立即就來！」並表示捐出重要器材給土耳其。

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土耳其發生世紀強震後，6日當晚台北搜救隊立刻派出30人前往救援，7日更再度出動第二梯次人員前往，其中搜救犬Sato和Hugo更是成為眾人焦點，而台灣的消防署、台中市搜救隊等單位也陸續派出人員前往支援。

不過，消防署12日就指出，土耳其大地震發生至今逾120小時，土國政府開始派遣重機械大量進入災害現場進行開挖作業，現場環境惡劣，搜救作業已無法進行；當地的AKUT搜救隊已經決定於11日下午撤離，現場搜救任務告一段落。我國搜救隊經通盤考量後，也決議在當地時間12日上午撤離，並且預計於14日晚間抵達伊斯坦堡機場，搭乘長榮航空專機，全隊將於台灣時間15日下午3點返抵國門。

對此，昨（12）日台北市搜救隊也在臉書發文，表示為持續協助土耳其當地的搜救隊伍，搜救隊決定捐贈物資給土耳其災區志願翻譯者協會（ARC）、土耳其災害應變管理署（AFAD）和土耳其搜救協會（AKUT）。

台北市搜救隊捐出發電機、延長線等救災重要器材。（翻攝自台北市搜救隊臉書）

▲台北市搜救隊捐出發電機、延長線等救災重要器材。（翻攝自台北市搜救隊臉書）

台北市搜救隊也在臉書喊話稱，希望土耳其在他們返國時也可以順利地執行救災作業，受災城市能儘速復建，「只要你需要我們，我們立即就來！我們來自台灣！」貼文一出，許多網友紛紛留言感謝搜救人員稱「辛苦了」，並誇讚他們是台灣之光。

據「搜救犬杜倫的退休生活」粉專指出，台北市搜救隊的捐贈物資包括：移動式三角照明燈4組、手提照明燈8個、鋼筋剪斷器2組、碎石機6組、發光繩4組、發電機（大）1組、發電機（中）1組、發電機（小）6組、飲用水100箱、20公升汽油桶10桶、露營燈10個和延長線盤8組。

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