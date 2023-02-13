白沙屯媽祖起駕破紀錄吸15萬人　學者驚呼：沿途供應食物首次不足

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖12日起駕，展開為期9天8夜的進香行程。知名文史工作者、台中教育大學台灣語文學系主任林茂賢透過臉書分享起駕現場盛況，直言估計有15萬人到場，「首次遇到沿途供應食物不足的現象」。

▲林茂賢分享起駕現場畫面。（圖／翻攝自Facebook／林茂賢）

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白沙屯拱天宮媽祖12日凌晨1時25分起駕，由於適逢疫情解封，吸引11萬3621人報名，眾人將跟隨媽祖徒步前往雲林縣北港鎮朝天宮進香，為期9天8夜。

林茂賢透過臉書PO文分享現場盛況，他表示，12日上午7點左右媽祖進入苑裡市區，雖然報名人數為11萬餘人，但若算上未報名、一日體驗的信眾，估計現場有高達15萬人到場，「首次遇到沿途供應食物不足的現象」。

▲現場參與人數眾多。（圖／翻攝自Facebook／白沙屯拱天宮，下同。）

文章公開之後，不少人也在現場的網友留言回報，「我正在人群裡，7-11也是滿滿的人，廁所排到天邊海角了」、「我們在苑裡慈和宮附近發早餐，不到5點半發完，飲料不到6點清潔溜溜」、「前面的人都還有得吃，後面的人就自己找店家吃比較快」。

也有網友分析，因為這次是農曆正月就出發，很多單位來不及準備物資，以往攤位眾多的台1線就有很多空位，但轉念一想，這或許是媽祖給大家的考驗，「大眾的善行贊助從來不是理所當然，回歸初心去走，心懷感恩沿路的善意」，就是最好的安排。

▼白沙屯媽祖今日（13日）清晨6時21分行轎鼎峰自動化股份有限公司、政鈺機械股份有限公司，6時24分停轎。