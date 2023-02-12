情侶自比「雞排尬珍奶」　獲半山夢工廠告白賽最大獎

▲吳姓男子偕女友變裝「雞排尬珍奶」獲半山夢工廠情人節告白冠軍。（圖／樹德半山夢工廠提供）記者高堂堯／南投報導

記者高堂堯／南投報導

全台最大室內觀光工廠「半山夢工廠」11日舉辦情人節「樹心跳到底」愛情大告白活動，以情人節餐券等總獎值超過5萬元的好禮號召天下有情人秀創意告白台詞、跳下10層樓高（30.8公尺）的生命樹，吸引超過20組情侶參加；吳姓男子和女友以「雞排尬珍奶」的主題和道具，贏得價值8000元的最大獎。

廠方表示，「樹心跳到底」有專業配備，並需專業人員在旁協助綁繩索、固定、放繩及接應，原1人收費200元，這次報名的情侶組一律免費，因此原本僅預定6組報名，卻引來超過20組，參加者從23歲到50歲都有，有的是老夫老妻，也有熱戀情侶；先站在跳台上進行「勇氣冒險、體驗大告白」，說出自備台詞，然後一躍而下，並以造型、創意與告白分貝量評分選出前3名，現場吸引上百人圍觀爭睹，不時鼓掌、吶喊加油，充滿甜蜜熱鬧氣氛。

▲半山夢工廠情人節告白大賽要先登高示愛、再跳下10層樓「生命樹」。（圖／樹德半山夢工廠提供）

有年輕男生大喊：「親愛的，我會像樹德商品一樣，堅固耐用」，引來觀眾哄堂大笑，也有說「謝謝你接受這麼白目的我」；來自台中、彰化的吳姓男子偕女友穿情侶裝，並在胸前掛上畫著雞排和珍珠奶茶的保麗龍板，大喊：「我們兩人就像雞排尬珍奶一樣，最對味，在一起3年兩人一共胖了20公斤，希望我們繼續幸福肥下去！」

▲陳姓單親媽媽向再婚夫示愛，獲最佳勇氣獎。（圖／樹德半山夢工廠提供）

此外，一名陳姓單親媽媽和丈夫一起出席，上台時大喊：「謝謝你接受我這個單親媽媽，我們在2014年一起結束光棍節，還一起生了3個。」話還沒說完就激動落淚，而老公在她落地後也輕摸她的頭、安撫情緒，滿滿的愛不可言喻。

經過評審評分後，「雞排尬珍奶」情侶檔獲得冠軍，他們得獎後開心說：「希望未來的婚紗照來這裡拍！」陳姓單親媽媽則獲得最佳勇氣獎，其他現場報名者也都有參加獎；樹德企業董事長、半山夢工廠創辦人吳宜叡表示，情人節是個特別的日子，特別值得紀念，所以舉辦這場活動，希望大家勇敢表現自己的愛。