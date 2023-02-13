16歲足球小將「埋119小時獲救」！最新狀況曝光　對鏡頭笑了

記者趙蔡州／綜合報導

土耳其7.8強震造成數萬人死亡，失蹤人數難以估計。有一名16歲足球小將卡米爾坎（Kamilcan Ağdaş）被埋119小時幸運獲救，經過一天的治療及休養後，恢復狀況相當不錯，他隸屬足球俱樂部的前輩也透過視訊鼓勵他，希望他能早日康復，回到球場上繼續踢球。

綜合外媒報導，卡米爾坎隸屬的費內巴切足球俱樂部（Fenerbahçe SK）12日在推特發布影片，分享卡米爾坎的最新狀況。影片中卡米爾坎經過一天的治療與休養後，雖然還不能做出太大的動作，精神與氣色明顯恢復不錯，面對俱樂部前輩視訊鼓勵，祝福他早日康復、回來繼續踢球時，露出相當燦爛的笑容。

▲卡米爾坎地震被埋119小時，最新狀況曝光。（圖／翻攝自Fenerbahçe SK推特）

土耳其與敘利亞邊境6日發生7.8強震，卡赫拉曼馬拉什市災情非常嚴重，卡米爾坎也被埋在倒塌的房屋廢墟下，直到119小時後才被救難人員從廢墟中挖出，他獲救時仍意識清楚，見到救難人員的第一句話是「請問今天星期幾了」，接著才說希望能喝一點水，消息讓救難人員與當地民眾都十分振奮。

卡米爾坎由於6日有球賽，前一天睡覺前還身穿球衣。費內巴切足球俱樂部在得知卡米爾坎獲救的消息後，立刻在官方推特發文，激動寫下「今晚，第119個小時，我們再次相信奇蹟」、「我們還有很多比賽要打，我們等你（回來），卡米爾坎！」