　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華府警告　穿「Canada Goose外套」恐成搶劫目標！一家3口遭拿槍逼脫衣

▲▼加拿大頂級羽絨衣品牌Canada Goose。（圖／路透）

▲華府官員警告，穿著Canada Goose外套，小心淪為歹徒的搶劫目標。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國首都華盛頓特區3月20日即將展開為期1個月的櫻花節，不過有華府官員提醒居民以及準備參加的節日的旅客，出門時若穿著加拿大品牌Canada Goose外套，務必注意安全，小心淪為歹徒的搶劫目標。當地近期就發生2起針對該品牌的搶案，藉由威脅或毆打受害者，逼受害者交出外套。

根據美國《福斯新聞》報導，喬治•華盛頓大學霧谷校區是當地知名的賞櫻景點，不料近期連續發生2起針對Canada Goose外套的搶劫案。其中一件發生在1月，一名學生在當地遭3名歹徒包圍，警告他「把外套給我」後，3人開始對他拳打腳踢，所幸警方及時趕到現場，把3名歹徒全數逮捕。

另一起搶劫事件發生在2月初，受害者朱利安（Julian Kaufman）表示，他當時老婆一起帶著孩子在杜邦圓環（Dupont Circle）散步，不料突然有人拿槍威脅他們，要求他們把身上穿的Canada Goose外套交出來。

朱利安苦笑，他住在紐約貧民區南布朗克斯（south Bronx），平常的工作是一名律師，原本以為自己見多識廣，算是有能力可以處理這類事情，「我原本心想，這是在開玩笑嗎，直到他（歹徒）拿槍指著我，我才把外套脫下來交給他」。

報導中分析，Canada Goose品牌的外套價格昂貴，一件要價從數百美元至1500美元（約新台幣4萬5千多元），導致許多歹徒會鎖定該品牌的外套行搶。報導還提到，Canada Goose外套自2016年以來，就成為芝加哥歹徒喜愛搶劫或偷竊的目標，芝加哥有一間Canada Goose店家1月也遭到破窗搶劫。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
他嘆好市多「在地化」　資深會員揭1貼心服務也消失
老公外遇親媽！　女星崩潰：床戰當下我也在
網紅赴日挑戰「草莓蛋糕拉麵」！　衝擊畫面曝
爆乳女星曬半裸泡湯照！　1.6萬老司機讚翻
「台灣捐贈物資」收到了　土耳其辦事處PO照：謝謝台灣
國民黨碩士又少一人！　她學位遭撤銷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華府警告　穿「1品牌外套」恐成搶劫目標！一家3口遭拿槍逼脫衣

「台灣捐贈物資」收到了　土耳其辦事處PO照：謝謝台灣

印度今年不過情人節！硬推「抱牛日」培養情感被罵翻　政府急撤回

土耳其強震前曾現凶兆？「超巨怪物」籠罩上空1hr　專家揭背後真相

少年惡搞壽司郎恐不用負責？他點出「沉重代價」：社死萬劫不復

女嬰半身遭埋！躺在姐姐腿上「獲救爆哭」惹鼻酸　少女護妹慘喪命

參加喪禮遇劫！英一家4口飛土耳其奔喪　慘遇百年強震「尚未獲救」

地震第7天再傳好消息！3歲女童受困150小時　獲救畫面曝光

12歲男童慘遭虐死！骨瘦如柴「瘀傷佈滿全身」　繼母：我在管小孩

女人晚上不能出門？24歲女公園散步慘遭性侵　政府竟下令封鎖消息

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

薔薔10年前「黑澀會出道照」曝光！　秀傻白甜模樣...小S笑問：受什麼傷害

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

門口丟飲料杯被抓包裝傻　店家留原地：一周內拿走

米可白「緊身上衣」性感熱舞　跳一半笑場...自嘲：像在抓癢XD

杜賓犬饋機車淡定看炸寒單　爸爸笑：牠不會怕鞭炮聲！

華府警告　穿「1品牌外套」恐成搶劫目標！一家3口遭拿槍逼脫衣

「台灣捐贈物資」收到了　土耳其辦事處PO照：謝謝台灣

印度今年不過情人節！硬推「抱牛日」培養情感被罵翻　政府急撤回

土耳其強震前曾現凶兆？「超巨怪物」籠罩上空1hr　專家揭背後真相

少年惡搞壽司郎恐不用負責？他點出「沉重代價」：社死萬劫不復

女嬰半身遭埋！躺在姐姐腿上「獲救爆哭」惹鼻酸　少女護妹慘喪命

參加喪禮遇劫！英一家4口飛土耳其奔喪　慘遇百年強震「尚未獲救」

地震第7天再傳好消息！3歲女童受困150小時　獲救畫面曝光

12歲男童慘遭虐死！骨瘦如柴「瘀傷佈滿全身」　繼母：我在管小孩

女人晚上不能出門？24歲女公園散步慘遭性侵　政府竟下令封鎖消息

張學友曝放棄拍戲原因！　被劉嘉玲虧「不適合」：我知道

百萬BMW「大鳥重機」波蘭警大手筆買503輛！採特規打造、標配三箱

魔獸、豪神大車拼　T1破萬球迷入場、PLG直播觀看最高衝破12萬

華府警告　穿「1品牌外套」恐成搶劫目標！一家3口遭拿槍逼脫衣

林明溱嗆三振！綠營：2好球後打全壘打　酸林明溱為照顧兒子選立委

林明溱暖壽許願當選立委　誓讓蔡培慧三連敗「在南投被三振出局」

金正賢睽違2年回歸「收視率滑鐵盧」創新低！　韓網批：劇情問題

雞蛋漲價爆搶購潮！他逛全聯「貨架被掃空」　內行曝背後真相

老公外遇親媽！　女星崩潰揭瘡疤：床戰當下我也在

嘉義縣情人節約會超夯8景點　山海美景求婚新選擇

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

國際熱門新聞

熱血教授難過被趕　台灣搜救隊反安慰

16歲男被埋119小時　奇蹟獲救

情侶嘿咻過激　她陰道撕裂腸外露

知名饒舌歌手遭近距離槍殺　享年35歲

土耳其爸緊握亡女　曝當下「拉不出女兒」

女人晚上不能出門？24歲女公園散步遭性侵

北賽排球隊被埋飯店　已16人罹難

災區現場二次坍塌！搜救隊慘遭瓦礫活埋

「偷帶槍」進核磁共振室　卻走火射死自己

土國強震前曾現凶兆？超巨怪物籠罩上空1hr

女嬰半身遭埋獲救！躺姐姐腿上「爆哭」

2杯星巴克收費13萬　他看收據崩潰

土敘破2.5萬人亡　災區頻傳搶劫

本月第3起！美軍F-22在加拿大上空擊落不明物

更多熱門

相關新聞

曾莞婷被曝行走中央空調？不藏私分享片場神隊友

曾莞婷被曝行走中央空調？不藏私分享片場神隊友

戲劇女神曾莞婷FB曬出年假間家中天天超過10人聚會，看得出她在演藝圈的好人緣，隨著開工日來到，她也宣布開工收心「曾公館停止營業」，眼尖網友在其他貼文中發現她竟與同組演員穿系列羽絨衣，曾莞婷笑稱，今年寒流冷颼颼氣溫溜滑梯，她和好友們分享自己代言的H&J，又輕又暖好穿搭，結果大家都很常穿。

81歲欠債近1億！阿嬤擺攤賣羽絨衣全部還清

81歲欠債近1億！阿嬤擺攤賣羽絨衣全部還清

Canada Goose、MONCLER羽絨衣美又潮

Canada Goose、MONCLER羽絨衣美又潮

一張照曝台灣人多怕冷！羽絨外套暖不暖？靠這招免當冤大頭

一張照曝台灣人多怕冷！羽絨外套暖不暖？靠這招免當冤大頭

最時髦的羽絨衣穿搭3訣竅

最時髦的羽絨衣穿搭3訣竅

關鍵字：

Canada Goose羽絨衣

讀者迴響

熱門新聞

熱血教授難過被趕　台灣搜救隊反安慰

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

56歲美魔女分了25歲鮮肉　「開國道X蟲上腦」她氣炸

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

16歲男被埋119小時　奇蹟獲救

明晚猛降溫剩10°C　回暖時間出爐

夯劇毒販演員被起底真吸毒！　劇組急發聲明刪畫面

剛睡醒接「台積電面試電話」！她喊1句：感覺涼了

情侶嘿咻過激　她陰道撕裂腸外露

知名餐廳開第一槍！　下載抖音「禁止進入」

他每天被鄰居「強迫看A片」網笑：比隋棠的更扯

更多

最夯影音

更多
《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！
土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面