曾莞婷被曝行走中央空調？不藏私分享片場神隊友　藝人好友紛來「取暖」

浙江麗水92歲的「誠信奶奶」陳金英，10前因生意失敗欠下2077萬人民幣（約新台幣9092萬元），她賣掉廠房和2套房子後債務還剩130萬。10年間她不申請破產，堅持賣羽絨衣還債。2021年2月，她終於還清欠款，她說希望賣掉剩餘庫存就退休了，「我年紀大了，得歇歇了。」