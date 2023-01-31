曾莞婷被曝行走中央空調？不藏私分享片場神隊友　藝人好友紛來「取暖」

▲「戲劇女神」曾莞婷冬季時尚穿搭就靠冬季戀人「輕羽絨衣」。（圖／H&J提供，下同）
生活中心／綜合報導
「戲劇女神」曾莞婷FB曬出年假期間家中天天超過10人來聚會，看得出她在演藝圈的好人緣，隨著開工日來到，她也宣布開工收心「曾公館停止營業」，眼尖網友在其他貼文中發現她竟與同組演員穿系列羽絨衣，曾莞婷笑稱，今年寒流冷颼颼氣溫溜滑梯，她和好友們分享自己代言的H&J，又輕又暖好穿搭，結果大家都很常穿。
▲曾莞婷和好友們分享自己代言的H&J，又輕又暖好穿搭。
談到自己代言的H&J，曾莞婷瞬間化身保暖達人分享自己的撇步「身體保暖了，手腳就不會冰冷」，她的冬季時尚穿搭就靠冬季戀人「輕羽絨衣」，材質很輕薄，而且含絨量、充絨量、蓬鬆度都很高，穿上就會迅速的溫暖起來，可以這麼輕薄又有保暖效果，是因為使用零重力科技設計，以90％高充絨做到保暖又輕盈好行動。加上特殊防潑水設計，衣服上有潑水只要輕拍即可快乾恢復蓬鬆，最適合冬季又濕又冷的惱人氣候，而且3D立體造型，不但時尚百搭，更完美貼合身形，外擋刺骨寒風，內秀身材曲線，難怪女神愛不釋手，直呼每個衣櫃都該至少有一件。
▲曾莞婷大秀H&J穿搭，看起來時尚又顯瘦。
強烈大陸冷氣團來襲，看到曾莞婷大秀H&J穿搭，裡面只有穿一件保暖衣，配上黑色系H&J羽絨衣就足夠保暖，曾莞婷被曝就像「行走暖氣機」不畏寒流趴趴走，看起來時尚又顯瘦，網友驚嘆「看到女神不用暖暖包自然就變溫暖了」、「真的太美了」，也引發其他藝人好友熱應，也各自分享自己的H&J戰利品。
▲瑀熙直接穿著H&J極地蓄熱3D輕行羽絨衣出發雪國北海道，直呼「太暖了」！
▲超怕冷的女演員羅巧倫大推H&J羽絨衣保暖又時尚。
超怕冷的女演員羅巧倫大推H&J羽絨衣防風、防潑水、防靜電，用的是90%白鴨絨，看羽絨含量、蓬鬆度就知道用料實在；瑀熙直接穿著H&J極地蓄熱3D輕行羽絨衣出發雪國北海道，直呼「太扯了，這件羽絨衣真是保暖大功臣，讓我在零下-2度北海道也能輕薄保暖，在北海道實際走一輪後發現蓄熱、防風禦寒能力都一極棒」，還拍了好多美照。
▲演員林則希隨身帶H&J羽絨背心，他喜歡這款保暖、版型挺又百搭。
常常冬季拍戲的林則希覺得鋪棉外套太重太麻煩，他都隨身帶H&J羽絨背心，大讚「很輕穿脫戲服很方便，不僅保暖、版型挺又百搭，隨便搭件長袖就很好看」。
▲瑀熙用「H&J保暖衣」穿搭，穿得薄薄得也不怕冷。
今年冬天霸王級寒流一波波，女藝人出門也要穿得時尚又纖細，同時要兼顧穿暖暖對抗冷氣團，瑀熙、羅巧倫都用「H&J保暖衣」來穿搭，「穿薄薄的卻暖呼呼，還可以拍美美的照片」；演員李亮瑾每天的全部精力都在照顧二寶，為了照顧寶寶的健康更不能感冒，她亮出保暖小法寶「H&J保暖衣」，顯瘦貼身設計在家直接單穿當家居服，又輕又薄穿起來很舒服，透過3D紡織儀器將石墨熱粒導入紗線中擁有蓄熱、導熱功能，只要穿上保暖衣不用穿得像米其林一樣才會暖，李亮瑾透露她外出時直接把保暖衣當內層再穿件罩衫或外套就出門了，超怕冷的她，寒流期間則是穿兩件保暖衣再穿外衣，推薦粉絲們一起試試看！
▲李亮瑾將「H&J保暖衣」當成保暖小法寶。
歡慶兔年，H&J再釋出絕版優惠，全款羽絨商品買2送1，共有5種色系可以選擇，不管是包色穿搭或是買給全家人都很划算。冷氣團一波波，穿上H&J保暖衣+羽絨衣，你也可以跟上女神穿搭，一起當個行走暖氣機，氣候不穩的季節無論要去哪裡走春，或計畫出國旅遊，有了H&J，實現真正輕薄暖。
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