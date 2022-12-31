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一張照曝台灣人多怕冷！羽絨外套真暖還假暖？　靠這招免當冤大頭

記者吳奕靖／高雄報導

近期寒流接連來襲，台灣低溫持續下探，到底有多冷？問問他們就知道，一家發熱衣以及羽絨衣的廠商裡頭的十幾名員工是加班加到手軟，因為訂單整個爆量！他們說忙到連上廁所的時間都算是一種奢侈享受，不過羽絨衣的廠商也提醒，目前市面款式眾多，要怎麼挑才能挑到真的保暖衣物。

▲接連的寒流襲台，讓保暖衣、羽絨衣的業者是忙翻了，訂單爆量漲5成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲接連的寒流襲台，讓保暖衣、羽絨衣的業者是忙翻了，訂單爆量漲5成 。（圖／記者吳奕靖攝）

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走進這一家位在高雄專門販售發熱衣以及羽絨衣的工廠，廠房分別是兩層樓，不管是一樓或二樓全都擺滿了發熱衣以及羽絨衣，這些都是客人近一期因為寒流來襲瘋狂下單的結果，地上是已經打包好準備要出貨的，來到二樓是配貨的地方，樓上樓下的十幾名員工都忙到不行，員工林家妘說真的是忙翻了，光這一兩個禮拜訂單就已經成長了5成以上，每天都要加班才能順利出貨，她還私下打趣說，連上廁所都算是一種奢侈享受。

▲接連的寒流襲台，讓保暖衣、羽絨衣的業者是忙翻了，訂單爆量漲5成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直接剪開來看羽絨衣裡頭的材質 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲接連的寒流襲台，讓保暖衣、羽絨衣的業者是忙翻了，訂單爆量漲5成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲羽絨衣無法剪開來檢查，所以可以看外套吊牌是否清楚載明材質，白鴨絨的保暖效果不錯 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲接連的寒流襲台，讓保暖衣、羽絨衣的業者是忙翻了，訂單爆量漲5成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲發熱衣的部分只能請消費者看有沒有檢驗報告 。（圖／記者吳奕靖攝）

隨著寒流來襲，市面的發熱衣的品牌非常多，到底要怎麼挑才能挑到真正發熱的，林家妘說其實光是肉眼真的看不出來，也真的無法辨別，必須要經過檢驗才能夠知道發熱衣的材質是否真的能保暖發熱，所以提醒民眾購買前真的還是要認明檢驗資料。

不過羽絨衣就有簡單辨別的方式，她直接拿出自家的羽絨衣大刀一剪，她說：「因為某些品牌的羽絨就會從縫隙當中露出來，如果有嚴密的車工法，羽絨就不會掉出來，也不會因此越穿越少，另外也可以看吊牌上頭有沒有清楚說明羽絨材質，像是我們自己家的就是有90%的白鴨絨跟10%的羽絨，像是白鴨絨蓄熱保暖效果非常好，所以要試試羽絨衣保不保暖，只要用一隻手伸進去摩擦，如果能明顯感受到熱熱的，就是一件好的羽絨衣」。

▲接連的寒流襲台，讓保暖衣、羽絨衣的業者是忙翻了，訂單爆量漲5成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲接連的寒流襲台，讓保暖衣、羽絨衣的業者是忙翻了，訂單爆量漲5成 。（圖／記者吳奕靖攝）

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