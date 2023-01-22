81歲欠債近1億！阿嬤「擺攤賣羽絨衣」10年還清　暖心近況曝

▲浙江92歲奶奶10年還清2077萬債務。（圖／翻攝自越牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江麗水92歲的「誠信奶奶」陳金英，10前因生意失敗欠下2077萬人民幣（約新台幣9092萬元），她賣掉廠房和2套房子後債務還剩130萬。10年間她不申請破產，堅持賣羽絨衣還債。2021年2月，她終於還清欠款，她說希望賣掉剩餘庫存就退休了，「我年紀大了，得歇歇了。」

綜合陸媒報導，「92歲奶奶10年還清2077萬債務」再次登上了陸網熱搜。三個關鍵數字的關聯令人「難以置信」，引發網友們熱議和讚歎，「做人，背可以駝，但腰不能彎。」

陳金英曾是成功的女企業家，退休後辦廠創業生產中老年羽絨衣，一度生意火爆。2011年時，81歲的陳金英遭遇公司資金困難，背上巨額債務。為了還債，她賣房、賣廠、擺攤賣羽絨衣。有人勸她申請破產規避債務，但老人家堅持賣貨還債，「欠了別人錢是一定要還的。」

她變賣廠房抵債，企業家變街頭小販。為了還債，即使在寒冬，當時年過八旬的陳金英每天早上5時多起床，到街上、公園等中老年人經常出現的地方擺攤賣羽絨衣，在戶外一待就是一整天，常常被凍得瑟瑟發抖。

她用了10年時間，還清2077萬元。2021年2月5日，陳金英還清了最後一筆欠款，她高興地像個孩子一般，「今年過年真高興啊！」

近日，陳金英受訪表示，這些年感謝社會和客戶給她的支持和信任，近來她的身體也不如以前，庫存處理完後，今年不賣了，正式過上退休生活。這意味著，開辦近40年的服裝廠，即將畫上圓滿的句號。