公寓樓下開酒吧！他半夜聽女壽星「尖叫慶祝」崩潰　內行一招反制

▲公寓樓下開了間酒吧，樓上的住戶聽半夜大吵崩潰。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台灣有許多提供親友聚會的場所，夜生活相當精彩。不過，一名網友抱怨，公寓樓下開了一間酒吧，沒想到惡夢就此開始，竟有顧客半夜喝完酒，跑到店外面高聲唱起生日快樂歌，壽星還不斷尖叫，讓他相當崩潰，貼文引起討論，也有內行人提供反制方式。

這名網友在「爆怨公社」指控，他住的公寓一樓新開了間酒吧，原先不以為意，沒想到竟然因此成為惡夢，日前有一組顧客在酒吧內消費，三更半夜竟跑出店外，開始大聲唱生日快樂歌，女壽星也開心得當場尖叫，聲音吵得樓上住戶完全無法休息。

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網友感到十分苦惱，這些人不顧住戶的感受，導致許多人心生怨言，溝通後也不見成效，讓他相當憤怒，「為何我們要搬走？我們住多久了，酒吧才來開沒多久。為何不是把酒吧趕走，新來的這麼囂張，X小？」

▼公寓住戶因為樓下開酒吧，半夜被吵得睡不著。（示意圖／免費圖庫unsplash）



貼文引起討論後，不少人留言回應，「有一種東西叫氣球，裡面可以裝尿，記得往樓下砸後，千萬別再探頭」、「被吵到睡不著，就只好澆花了」、「學我老公，保力達瓶子往外一丟，安靜」、「半夜澆花我覺得滿合理的。」

此外，也有人提供反制方式，住宅的樓下通常不可能申請到「酒牌」（政府頒發銷售、製造、儲存或以其他方式使用飲料的許可證），通常都是請「餐廳牌」，可以檢舉不符合營業執照，這些規定相當嚴格，通常只要違規，幾乎就會收攤，可以用法律來對抗惡鄰、保護自己。