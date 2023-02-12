廁所沒衛生紙！她提醒餐館被嗆「你可以不要來」　網友卻挺老闆

▲廁所。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「物價上漲的日子裡，衛生紙還是自備吧！」一名女網友發文表示，日前她去某餐館用餐時，發現廁所沒有提供衛生紙，於是她便熱心建議老闆，不妨提供衛生紙給顧客，這樣會比較方便，豈料卻被回嗆「關你什麼事啊！」讓她摸摸鼻子走人。

女網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到她日前到某家小餐館用餐，結果去洗手間前，才發現該店廁所沒有提供衛生紙。由於她也沒自備，所以就告訴櫃檯人員「沒有廁所衛生紙了」，當時對方立刻拿出一包，但不是整包給她，且還提醒「麻煩用多少拿多少喔～請麻煩酌量使用」。

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聞言，原PO聽懂了，是要她「抽幾張去，不能整包拿走」，後來她抽了2張，櫃檯人員就把衛生紙給收起來，沒有要補到洗手間的意思。上完廁所後，她便建議餐館老闆，「你們員工訓練做得很棒，員工很幫您節省衛生紙，但希望你們的洗手間可以提供衛生紙，這樣顧客會比較方便。」

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不料，老闆聽完以後臉色大變，反嗆「關你什麼事啊！何時輪到你來干預我管理我的公司，不喜歡你可以不要來啊！我不放衛生紙你管什麼管啊？」原PO後來默默離去，也說自己以後都會帶衛生紙出門，「願他們節省衛生紙的策略可以增加營收，這樣老闆應該就不會再那麼凶了吧！」

貼文曝光後，一票網友挺老闆，「沒人規定店家的廁所得有衛生紙，自己帶衛生紙是必須、必要的，有免費的就用，沒有就用自己帶的，不要指望」、「不提供真的也是好事，有的沒公德心，整包帶走」、「我覺得自備衛生紙是很基本的」、「他的店、遊戲規則、怎麼經營是他的事」、「支持這種不被奧客綁架的店家」。

另也有網友回應，「說不定你用的是員工自備的衛生紙」、「我不會跑去找老闆講這個事情欸，沒有必要」、「東省西省的店其實很恐怖」、「提不提供衛生紙，的確是老闆自己做主，但老闆的回應很不得當」、「留言讓人意外，基本上沒遇過餐廳廁所不提供衛生紙」。